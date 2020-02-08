武漢肺炎》懷疑包機台商「被確診」 武漢台辦提7大疑問

武漢包機在3日晚間抵台，其中有一例確診案例，武漢台辦對此提出7大疑點質問衛福部。（資料照）

2020-02-08 23:57:52

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部昨日針對中國武漢台辦質疑，武漢包機返台確診病例的質疑，表示該台商的症狀很輕微，今日晚間武漢台辦提出「7大疑點」質問衛福部，認為該台商是「被確診」，要求有關單位提出具體的說明。

《新華社》報導，武漢台辦負責人表示，該台商是被台企派來武漢短期工作，2月3日與其他人一同搭乘包機返台，2月5日市台辦多次與他聯繫表達關心慰問，但該台商堅稱自己一切正常，CT檢查也正常，沒有收到確診通知。他與其他包機旅客都在隔離所暫住，直至8日他的妻子仍對被確診一事一無所知，並對此表示「病例確診應該科學嚴謹，如果確診就應該及時採取相關措施，但台灣7日披露的訊息有限，確切情況究竟怎樣，目前還是不甚明了」。

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他表示，7日上午以後已連繫不上該台商，基於疫情防控的需要以及我們對台灣健康的關心，希望台灣衛生機構對7個疑點作出具體、確切的真實說明。武漢市台辦提出的7大疑點如下：

一、這個病例是在什麼時候確診的？確診前採取了哪些檢查檢測手段？有哪些具體判斷確診指標？

二、既然確診了，為什麼當事人和家屬迄今未被告知？

三、確診後，有沒有按規範進行流行病學史和密切接觸者調查？

四、確診後是否採取了醫治措施？如實施了醫治，情況怎麼樣？

五、台灣迄今宣布的17個確診病例中，其他病例都公布了患者年齡、性別、近期旅行史或某些症狀的描述，為什麼唯有這名病例既沒有公布年齡、性別也沒有其他必要的描述？台灣衛生機構人士7日被問到才說他「症狀確實很輕微，也沒有肺炎」，這個情況為何此前不及時主動公開？

六、對這名台胞採取的隔離觀察措施與其他同機返回者有什麼不同？

七、這名台胞確診後，有沒有對同機返回其他200多名台胞採取進一步檢查檢測措施？

最後武漢台辦負責人表示，以上這些疑點，台灣許多人也非常關切，我們也需要獲取更多資訊，以便在武漢進行防疫工作，希望台灣盡快、如實、公開作出說明。

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