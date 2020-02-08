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武漢肺炎》發病不到一週就過世 中國專家曝李文亮死因

最先揭露中國武漢肺炎疫情的34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮，從確診到病逝不到一週，有中國專家解釋因李文亮曾接觸華南海鮮市場的患者，接觸較高病毒量。（圖擷取自微博）

最先揭露中國武漢肺炎疫情的34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮，從確診到病逝不到一週，有中國專家解釋因李文亮曾接觸華南海鮮市場的患者，接觸較高病毒量。（圖擷取自微博）

2020-02-08 16:05:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎的「吹哨人」、武漢中心醫院眼科醫師李文亮1日確診感染武漢肺炎，6日便傳病危，於7日凌晨被武漢中心醫院證實死亡，消息傳出引發中國網友不捨、憤慨。不少人也疑惑為何年僅34歲的李文亮正值壯年，才發病短短不到一週，便不敵病毒侵襲。中國有專家表示，全因李文亮曾密切接觸的患者是「華南海鮮市場」老闆，長期接觸野生動物，病毒載量高。

綜合媒體報導，雖然中國國家衛健委曾表示，老年人因為抵抗力較弱，所以感染病毒容易併發其他病狀，屬於高危險族群。但年僅34歲的李文亮醫生從確診到病危離世只經歷短短不到一週的時間，令外界震驚，也開始質疑官方對於病毒只對老年人具高危險性的說法。

中國浙江大學附屬第一醫院感染科主任喻成波解釋，因為李文亮醫生在被調至第一線救治病患時，所接觸的其中一名患者便是疫情爆發地「華南海鮮市場」的老闆。

喻成波表示，病毒感染的發病機制包含2個因素，首先人體本身的抵抗力是最重要的，其次就是感染病毒的毒力和數量。「這位華南海鮮市場的老闆，可能是長期接觸野生動物而感染，是一代傳染源，病毒載量較高。」因此，他認為這是李文亮醫生雖正值免疫力最佳的青壯年時期，卻仍在短時間內併發多重器官衰竭過世的主要原因。

「如果患者疾病進展在後期出現超過3個器官功能衰竭的話，插管和葉克膜的搶救成功率也僅為20%~30%。」不過喻成波也強調，根據在一線的經驗，年齡60歲以上的病情比較重，因為年紀偏大的人本身會有一些糖尿病、高血壓、腎病等疾病，容易引發併發症，而年輕人一般來說感染症狀表現較輕微。

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