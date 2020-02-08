為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》疫情如何落幕？病學權威推測三種結局

武漢肺炎疫情持續在全球擴散。示意圖。（路透）

武漢肺炎疫情持續在全球擴散。示意圖。（路透）

2020-02-08 12:06:56

〔即時新聞／綜合報導〕新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續在全球擴散，尚無減緩趨勢。流行病學權威推測三種疫情結局，一種是演變成季節性流感，另一種是透過公衛措施阻斷疫情，以及等待藥廠研發出疫苗。

《商業內幕》報導，約翰霍普金斯大學傳染病學專家艾達加（Amesh Adalja）分析，武漢肺炎可能會像其它流感一樣，隨著季節活動，例如在每年夏季告終，秋、冬季回歸，如同其它四種人類冠狀病毒，成為季節性流感，「新型冠狀病毒可能在春去夏來之際緩和。」

另一種可能為透過全球公共衛生政策，包括隔離、旅行限制等，讓武漢肺炎自生自滅。艾達加提到，新型冠狀病毒和SARS有極大的共通點，包括都是源自於蝙蝠，並從動物傳染到人類身上，也都發跡於中國潮濕的市場環境，且兩個病毒的DNA相似度達80％。

SARS最終藉由公共衛生措施阻斷，如同目前全球對付武漢肺炎的防治辦法，最終可能完全滅跡，或者像茲卡病毒或H1N1一樣，雖然持續在人群中活動，但擴散率比病毒一開始爆發時低上許多。

最後一個就是藥廠成功研發疫苗，哥倫比亞大學流行病學權威摩斯（Stephen Morse）指出，「採取策略讓病毒無法在短時間內爆發，直到人類取得疫苗，將讓感染人數減少，也能建立一道永續的防火牆，阻絕疫情進一步擴散。」

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》韓國瑜聞漂白水 尹立：為防疫做出最錯誤示範
2020-02-08 11:19

武漢肺炎》韓國瑜聞漂白水 尹立：為防疫做出最錯誤示範
武漢肺炎》寶瓶星號估11:30靠岸 林右昌：大家不要太過恐慌
2020-02-08 11:09

武漢肺炎》寶瓶星號估11:30靠岸 林右昌：大家不要太過恐慌
陳時中落淚趙少康大聲斥責 周玉蔻找到解決辦法了
2020-02-08 11:08

陳時中落淚趙少康大聲斥責 周玉蔻找到解決辦法了
武漢肺炎》屏縣衛生局公布口罩銷售熱點 建議分流採購
2020-02-08 11:05

武漢肺炎》屏縣衛生局公布口罩銷售熱點 建議分流採購
武漢肺炎》關閉小三通後 陸委會再宣布暫停大三通海運客運直航
2020-02-08 11:01

武漢肺炎》關閉小三通後 陸委會再宣布暫停大三通海運客運直航
國際今日熱門
2020-02-08 00:04

武漢肺炎》新加坡發布橙色警戒！全球確診31536例 638死

2020-02-08 09:45

武漢肺炎》深圳封城！居民急逃香港 計程車大排長龍接客 影片

2020-02-07 22:39

武漢肺炎》明起車輛管制 中國深圳無緩衝急封城

2020-02-08 12:05

武漢肺炎》台灣新增1例！全球確診34889例 724死

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播