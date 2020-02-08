武漢肺炎》疫情如何落幕？病學權威推測三種結局

武漢肺炎疫情持續在全球擴散。示意圖。（路透）

2020-02-08 12:06:56

〔即時新聞／綜合報導〕新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續在全球擴散，尚無減緩趨勢。流行病學權威推測三種疫情結局，一種是演變成季節性流感，另一種是透過公衛措施阻斷疫情，以及等待藥廠研發出疫苗。

《商業內幕》報導，約翰霍普金斯大學傳染病學專家艾達加（Amesh Adalja）分析，武漢肺炎可能會像其它流感一樣，隨著季節活動，例如在每年夏季告終，秋、冬季回歸，如同其它四種人類冠狀病毒，成為季節性流感，「新型冠狀病毒可能在春去夏來之際緩和。」

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另一種可能為透過全球公共衛生政策，包括隔離、旅行限制等，讓武漢肺炎自生自滅。艾達加提到，新型冠狀病毒和SARS有極大的共通點，包括都是源自於蝙蝠，並從動物傳染到人類身上，也都發跡於中國潮濕的市場環境，且兩個病毒的DNA相似度達80％。

SARS最終藉由公共衛生措施阻斷，如同目前全球對付武漢肺炎的防治辦法，最終可能完全滅跡，或者像茲卡病毒或H1N1一樣，雖然持續在人群中活動，但擴散率比病毒一開始爆發時低上許多。

最後一個就是藥廠成功研發疫苗，哥倫比亞大學流行病學權威摩斯（Stephen Morse）指出，「採取策略讓病毒無法在短時間內爆發，直到人類取得疫苗，將讓感染人數減少，也能建立一道永續的防火牆，阻絕疫情進一步擴散。」

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