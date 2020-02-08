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武漢肺炎》陳秋實進武漢重疫區失聯 母親向網民求救

前往武漢報導當地疫情的中國公民記者陳秋實的好友最近說，中國政府已經將陳秋實強制隔離。（圖擷取自推特）

前往武漢報導當地疫情的中國公民記者陳秋實的好友最近說，中國政府已經將陳秋實強制隔離。（圖擷取自推特）

2020-02-08 10:55:32

〔即時新聞／綜合報導〕前往武漢報導當地疫情的中國公民記者陳秋實的好友最近說，中國政府已經將陳秋實強制隔離。陳秋實的母親也特地拍攝影片說，陳秋實6日晚間前往方艙醫院後就處於失聯狀態，呼籲網友幫忙尋找陳秋實的下落。

陳秋實母親7日凌晨拍攝影片說，呼籲友幫忙尋找陳秋實的下落，她表示「大家好我是秋實的媽媽，今天晚上，秋實說他要去方艙醫院，之後呢，晚上7、8點鐘到現在凌晨2點，一直是失聯狀態。」陳秋實先前接獲爆料稱方艙醫院的環境很差，要求他去調查一下，之後陳秋實就沒了音訊。香港媒體則報導，陳秋實6日下午被國保警察帶走並接受「醫學隔離」。

陳秋實的好友、「格鬥狂人」徐曉冬7日在推特上表示，無法與陳秋實聯繫上，後來又稱「秋實被隔離，最新視頻（影片），證據，我今晚全部公佈！我公佈出來是因為，我害怕！」

徐曉冬7日晚間又在YouTube直播中說，陳秋實十分健康，體溫是36度至36.6度左右，沒有身體不適的情況，但卻被中國當局「強制隔離」，而且陳秋實的手機被沒收，不讓陳的家人聯繫。徐曉冬還說，希望大家團結互助，讓真相水落石出，不要再發生武漢肺炎「吹哨者」李文亮醫師的冤死情形。

《香港電台》報導，陳秋實戶籍地青島的警方通知家屬，稱陳秋實6日下午被國保警察帶走並接受「醫學隔離」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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陳秋實的母親特地拍攝影片說，陳秋實6日晚間前往方艙醫院後就處於失聯狀態，呼籲網友幫忙尋找陳秋實的下落。（圖擷取自推特）

陳秋實的母親特地拍攝影片說，陳秋實6日晚間前往方艙醫院後就處於失聯狀態，呼籲網友幫忙尋找陳秋實的下落。（圖擷取自推特）

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