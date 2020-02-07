武漢肺炎》中國網友雪地寫「送別李文亮！」 驚嘆號作法逼哭人

該網友以身體躺在雪地的方式「印出驚嘆號」，讓許多中國網友印象深刻。（威力無窮的威叔＠WB）

2020-02-07 22:57:29

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎「吹哨人」、中國醫師李文亮，因受到感染，被證實於今（7日）凌晨逝世，享年34歲。有人得知消息後，至北京通惠河畔，以腳踩雪寫出「送別李文亮！」來悼念，引起網友熱烈討論。

武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，去年底於網路上示警武漢疑似有嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，卻被公安以「造謠」送辦，要求簽下訓誡書，其後不幸感染武漢肺炎，7日逝世，爆發中國網友民怨，在社群平台掀起討論聲浪，但相關敏感詞彙遭到中國官方封鎖。

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微博「威力無窮的威叔」今早張貼照片，指自己在北京的通惠河畔旁，以雙腳在潔白雪地寫上「送別李文亮」最後，還用自己的身體「躺」出一個驚嘆號。貼文不滿一天，截至7日晚間10時半，已獲26萬多讚、15多萬轉貼、2000多則留言。

對此，許多中國網友紛紛留言，表示「不覺得感嘆號像……棺材嗎」、「我也想躺在感嘆號裡，我是感嘆號，也是一滴淚」、「有人用雪掩蓋，有人用雪大喊」、「從昨晚刷微博就一直處於憤怒的情緒當中，看到你這個感嘆號眼淚就下來了」、「開始防爆了，熱搜一直在21上不去，好好笑，人民的意志就連這都改變不了，不讓大眾所知道得真相都是黑暗到不了的地方」。

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中國網友在北京通惠河畔旁的雪地踩出「送別李文亮！」悼念。（威力無窮的威叔＠WB）

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