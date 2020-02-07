武漢肺炎》川習熱線 習近平：有信心、能力戰勝疫情

美國總統川普和中國國家主席習近平今日通電話討論中美雙方共同防控疫情。（彭博資料照）

2020-02-07 13:15:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中國國家主席習近平今（7）日上午與美國總統川普（Donald Trump）通電話，習近平表示有信心、能力戰勝疫情，川普則肯定中國的防疫。

綜合媒體報導，習近平和川普今（7）日上午通電話討論中美雙方共同防控疫情，習近平表示，自武漢肺炎爆發以來，中國當局採最全面、嚴格的防疫措施，秉持著「公開、透明、負責任態度」。

請繼續往下閱讀...

習近平也指出，中美應保持溝通，並呼籲各國不要過度反應，希望美方「冷靜評估疫情，合理制定並調整應對措施」，並強調中美應加強協調，共同防疫。

川普則表示，美國將全力支持中國對抗武漢肺炎，並願意派遣專家前往中國，或以其他各種方式向中國提供援助。川普也肯定中國對武漢肺炎的防疫，表示願與世界衛生組織一同向中方保持溝通合作。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）也在推特表示，「川普總統對中國在應對新型冠狀病毒爆發的挑戰中展現的力量和韌性有信心」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法