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武漢肺炎》持續隔離！鑽石公主號靠港補給 日本自衛隊支援

2020-02-06 23:02:43
原本停泊在外海的鑽石公主號郵輪已在橫濱港的大黑碼頭停靠。（法新社）

原本停泊在外海的鑽石公主號郵輪已在橫濱港的大黑碼頭停靠。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕載有約3700人的豪華郵輪鑽石公主號，經日本政府檢疫，目前已確定有20人感染2019新型冠狀病毒，這艘郵輪原本停留在橫濱外海，今（6）日停靠大黑碼頭以補給物資，日本自衛隊員將支持船上人員的生活。

綜合外媒報導，鑽石公主號一名80多歲香港男子在回香港後確診武漢肺炎後，郵輪3日晚間返回日本橫濱港時，無法靠岸，停泊在碼頭外，由日本檢疫人員上船採驗，目前已確定有群聚感染的情況，已有20人確診。

穿著防護服的工作人員向郵輪運送物資。（歐新社）

穿著防護服的工作人員向郵輪運送物資。（歐新社）

日本厚生勞動省已要求乘客和船員在船上隔離檢疫直到19日，今日一早，原本停泊在外海的郵輪在橫濱港的大黑碼頭停靠，讓工作人員為船上3700人採購食物和其他用品和運送病患。

外媒指出，穿著防護服的工作人員向郵輪運送物資，不少船上乘客到房間陽台透氣，向陸地張望，並向聚集在碼頭上的人和媒體群揮手。

船上乘客到房間陽台透氣，向陸地張望，向聚集在碼頭上的人群揮手。（法新社）

船上乘客到房間陽台透氣，向陸地張望，向聚集在碼頭上的人群揮手。（法新社）

另據日媒指出，由於約3700人被要求待在船上各自的客房。日本防衛省決定派遣自衛隊員提供生活、醫療等的支援。預定派出約40名自衛隊員，支援範圍涵蓋在船艙內配膳，或運送必要的物資等。

為協助確認乘客或船務員的健康狀況等，自衛隊今已派了2名醫務官進入船內，之後醫務官可能增至5名。

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