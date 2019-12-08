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悚！空橋還未完工 母錄女兒散步身影驚睹墜橋亡

未完工的空橋縫線非常大，導致年僅1歲7個月大的女童失足墜樓。（圖片截取自Supermarket Borneo臉書）

未完工的空橋縫線非常大，導致年僅1歲7個月大的女童失足墜樓。（圖片截取自Supermarket Borneo臉書）

2019-12-08 22:35:59

悚！空橋還未完工 母錄下女兒最後身影下一秒墜樓身亡

悚！母開心錄女兒走空橋 下一秒竟捕捉到墜橋的最後身影

還未完工 母錄下女兒最後身影下一秒墜樓身亡

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞1名女子和家人到沙巴旅遊，1日吃完午餐後，女子獨自帶著2個女兒在餐廳附近的空橋附近散步玩樂，女子走在女兒後面並用手機拍下溫馨的畫面，沒想到因空橋疑似還未完工，年僅1歲7個月的女童從5層樓高的空橋失足墜地，不幸身亡，讓女子悔恨不已十分絕望。

綜合媒體報導，這個空橋位在大樓5樓並連接兩棟建築物。女子和家人在餐廳吃完午餐後，獨自帶著3歲及1歲7個月大的2個女兒散步，女兒們手牽手在空橋附近奔跑，自己則跟在後面拿起手機錄下女兒們的日常。

不料當2名女童跑到空橋盡頭時，其中1人突然消失，女子立即衝向前，看到空橋還未完工，連接至對面大樓的木板也沒有鋪滿，但發現為時已晚，女童踏空不幸跌落5樓高的空橋，墜樓身亡。而當地警方接受媒體採訪時，暗指女子並沒有專心照料2名女童，也未瞭解附近環境的安危，就讓女童在空橋附近玩耍，認為這次悲劇的責任應歸咎於女童的媽媽。

而女童的叔叔表示媽媽一直緊跟在2個孩子後面，且未完工的空橋竟沒有任何警示語，才會導致她們在毫無防備的狀況下在附近玩樂，認為大樓的相關負責人也有不可推卸的責任。

女童不慎從5樓高空跌落。（圖片截取自Supermarket Borneo臉書）

女童不慎從5樓高空跌落。（圖片截取自Supermarket Borneo臉書）

兩名女童的最後身影。（圖片截取自Supermarket Borneo臉書）

兩名女童的最後身影。（圖片截取自Supermarket Borneo臉書）

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