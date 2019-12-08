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4個多月來首獲准 香港民陣「國際人權日」今遊行 （不斷更新）

2019-12-08 15:20:13
民陣今日發起國際人權日遊行，維多利亞公園草地上已有大批民眾聚集等待出發。（美聯社）

民陣今日發起國際人權日遊行，維多利亞公園草地上已有大批民眾聚集等待出發。（美聯社）

上稿時間 15:03
更新時間 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）今（8）日發起國際人權日遊行，是民陣在過去4個多月來首度獲港警批准遊行。

綜合港媒報導，今日遊行將從銅鑼灣的維多利亞公園（維園）出發，遊行至中環的遮打道行人專用區。遊行群眾下午2時起於維園集會，並預計下午3時出發。

【15:03】香港警方於Facebook發文指出，今日上午破獲一個「激進集團」，查獲槍械、子彈等武器。警方呼籲遊行人士以和平方式進行示威，如發現可疑物品，應立即離開並通知在場糾察或報警。

【15:00】遊行約於下午3時正式出發，隊伍前端有民陣召集人岑子杰等人帶領。眾人高呼「五大訴求，缺一不可」、「成立獨立調查委員會」、「我要真普選」等口號。

【14:45】銅鑼灣軒尼詩道雙向車道皆已被人群佔據，無車輛行駛。

【14:30】逾20名頭戴「佩佩蛙」（Pepe蛙）頭套的民眾在銅鑼灣一帶呼喊口號，吸引許多人駐足拍照。

【14:20】銅鑼灣一帶人潮擁擠，許多民眾走上馬路以進入維園。

銅鑼灣一帶逐漸變得擁擠，許多民眾走上馬路。（圖擷取自《香港電台》直播畫面）

銅鑼灣一帶逐漸變得擁擠，許多民眾走上馬路。（圖擷取自《香港電台》直播畫面）

【13:40】多名防暴警員在大埔一個巴士站攔查過海巴士，逐一上車搜查，但並未見到有民眾被捕。

【13:00】港鐵灣仔站部份出口關閉，並一度有防暴警察巡邏。

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