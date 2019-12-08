反送中首次查獲真槍 港警疑「激進集團」製造混亂

香港警方稱接獲情報指，有「激進集團」會在今日遊行時使用槍械製造混亂。（擷取自「香港警察 Hong Kong Police」Facebook粉絲專頁）

2019-12-08 14:58:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今（8）日上午於各地拘捕共11人，並查獲半自動手槍、子彈、匕首、軍刀等武器。警方稱該「激進集團」計劃於今日遊行時使用槍械射擊警員，或嫁禍警方傷及路人，以製造混亂。警方並指出，此次是反送中運動爆發以來首次查獲真槍。

綜合港媒報導，香港警方今日中午召開記者會表示，有情報顯示，一個涉嫌於日前向旺角警署丟汽油彈的「激進集團」，將於今日民間人權陣線（民陣）遊行時使用槍械製造混亂，包含射擊警員，或嫁禍警方傷及無辜路人等。

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警方指出，今日上午派出75人突擊搜查11個地點，查獲1把9mm半自動手槍、5個彈匣、105發子彈、3把匕首、軍刀等武器。並以「管有危險物」、「管有違禁武器」等罪名拘捕該集團8男3女共11人，年齡介於20歲至63歲之間。

此外，警方亦於荃灣地區一棟大樓內查獲9支伸縮棍、4支胡椒噴劑、防彈衣、對講機以及大量爆竹等，並拘捕1名男子。警方稱，查獲的伸縮棍及胡椒噴劑並非警方使用的器材。而是否有人企圖使用這些物品嫁禍便衣警員，警方表示「暫時不敢這麼說」。

警方強調，目前行動仍在持續進行，相信稍後會有更多人被捕。被問及是否因此取消今日下午的遊行時，警方則說風險評估會由其他同事負責。

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