台灣關係法40週年 駐芝加哥辦事處活動連連

2019-12-08 01:43:01

〔中央社〕今年是台灣關係法40週年，駐芝加哥辦事處擴大紀念，除合辦台灣日義工活動，更首度以花車形式參加感恩節遊行，處長黃鈞耀本週則應邀在當地高中模擬聯合國社團演說。

駐芝加哥辦事處為紀念台灣關係法立法40週年，4月與芝加哥第一扶輪社（ROTARY/One）、避風港基金會（A Safe Haven Foundation）以及台灣之友會、芝加哥台灣美食文化交流協會等僑團共同舉辦「台灣日」義工活動。

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辦事處近期活動包括上週參加芝加哥感恩節大遊行，率團的黃鈞耀接受芝加哥電視台WGN 9採訪，本週應邀在伊利諾州新特里爾高中（New Trier High School）模擬聯合國社團中演說。

在11月28日的感恩節遊行中，辦事處花車以在台灣民間信仰具指標性的媽祖為主題，在花車上擺放大型媽祖充氣公仔，兩側飄揚中華民國國旗，象徵台灣媽祖親臨芝加哥慶祝感恩節。

黃鈞耀接受WGN 9電視台採訪時說，今年為台灣關係法立法40週年，台灣感謝美國支持，駐芝加哥辦事處擴大紀念，特別以花車形式參與感恩節遊行。

花車前方，由中西部台灣移民第二代高中生為主組成的海外青少年文化大使協會（FASCA）成員載歌載舞，表演電音三太子與原住民舞蹈，隨芝加哥成大校友會鼓陣擊出的鼓聲前進，現場民眾歡呼聲不斷。

芝加哥台灣之友會也在遊行場地擺設攤位，發放印有Friend of Taiwan字樣的棒球帽。遊行進行到一半，300頂球帽便被索取一空，並有民眾當場戴上，提升台灣在遊行中的能見度。

此外，黃鈞耀12月5日應邀在新特里爾高中模擬聯合國社團演說，以圖文並茂、深入淺出方式介紹台灣關係法立法40週年的意義，以及台美近期緊密友好的關係。（編輯：劉學源）

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