好賭！ 挺港警人大代表張俊勇 遭美賭場追討4千萬賭債

第13屆港區人大代表兼城大校董會成員張俊勇，繼10月份被澳門美高梅賭場追討欠款446萬美元（約新台幣1.35億元），近日又遭美國拉斯維加斯一間賭場追討135萬美元（約新台幣4107萬元）的賭債。（圖擷取自張俊勇 Thomas臉書）

2019-12-07 19:12:29

〔即時新聞／綜合報導〕第13屆港區人大代表兼城大校董會成員張俊勇，繼10月份被澳門美高梅賭場追討欠款446萬美元（約新台幣1.35億元），近日又遭美國拉斯維加斯一間賭場追討135萬美元（約新台幣4107萬元）的賭債。

綜合港媒報導，政治立場親中的張俊勇，經常出席活動、鼓勵香港青年擁抱大灣區，除了在6月底曾出席撐警隊民間聲援集會，高調挺香港警察外，還在6月初發文力挺港府推出《逃犯條例》的修訂草案，批評反對派四處散播不實言論。

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張俊勇5日則遭美國拉斯維加斯一間賭場（Cosmopolitan of Las Vegas）的經營者（Nevada Property LLC）告上法院，指控先前曾與張俊勇簽訂信貸合約，向張俊勇借出135萬美元，以作張在Nevada Property LLC位於美國內華達州一間賭場賭博之用。

該賭場指出，現在他們要向張俊勇追討該筆135萬美元的借款，包括借款、利息、相關其他費用及訟費。

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