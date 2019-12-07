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敘利亞週一鬧市遭轟炸 三波空襲至少12童喪命

敘利亞鬧市遭到空襲，至少19人喪命。（法新社）

敘利亞鬧市遭到空襲，至少19人喪命。（法新社）

2019-12-07 14:55:47

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞又見戰火紛飛。當地時間週一，敘利亞西北部的伊德利卜省（Idlib）和阿勒頗省（Aleppo）鬧市共遭到3起獨立空襲事件，據當地志工和人權團體表示，這波攻擊帶走了最少19條人命，其中12人為無辜兒童。敘利亞救援組織「白頭盔」（White HelmetsWhite Helmets）公開了救災影片，只見人來人往的菜市場在空襲無情蹂躪之後，只存殘垣斷壁及散落滿地的蔬果。

根據《CNN》報導，伊德利卜省為敘利亞僅剩的反對派主要據點，省內邁阿賴努阿曼（Maarat al-Numan）城鬧市在當地時間週一受到空襲，釀成嚴重死傷。「白頭盔」認為這起嚴重死傷事故應向敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）究責，因為他經常在俄羅斯的協助之下對當地進行空襲。

針對空襲行動，敘利亞政府曾經聲稱，這些行動都是瞄準恐怖分子所進行的，且軍隊正努力奪回該國僅存的反對派武裝根據地。

伊德利卜省首先受到兩波攻擊，造成4名兒童及數名成人喪命，數小時後，阿勒頗省接著受到空襲，8名孩童與2名成人罹難。聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，最少還有8名兒童受傷，近來幾週內，無辜死亡的兒童人數已經攀升到最少34名；據悉，這些受難兒童年齡介於3到15歲之間，而根據部分傷者傷勢，死亡人數恐再攀升。根據敘利亞記者哈桑‧哈桑表示，傷者和罹難者多為2018年因土耳其襲擊而流離失所的庫爾德人。

針對這起事件，敘利亞內戰軍事同盟「敘利亞民主力量（SDF）」指控，這波攻擊該由土耳其政府軍隊和「土國支持的」民兵負責；敘利亞庫爾德人和美國官員在本月初曾表示，土耳其支持團體無視雙方11月達成的停火協議，仍在該區發動襲擊。但根據《CNN》報導，土國當局和土國支持的自由敘利亞軍（Free Syrian Army，亦稱敘利亞國民軍）求證，雙方都沒有對星期一襲擊塔爾里法特的指控作出回應。

敘利亞國內這場長達8年的內戰自2011年開打，至今已釀約40萬人喪生，數百萬人流離失所。

鬧市慘招空襲，現場滿目瘡痍。（法新社）

鬧市慘招空襲，現場滿目瘡痍。（法新社）

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