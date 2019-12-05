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美中關係生變？中國大使：破壞性勢力介入破壞

國駐美大使崔天凱最近說，美中兩國正在試圖解決貿易上的分歧，但有一些破壞性勢力正在趁虛而入，破壞兩國關係。（路透）

國駐美大使崔天凱最近說，美中兩國正在試圖解決貿易上的分歧，但有一些破壞性勢力正在趁虛而入，破壞兩國關係。（路透）

2019-12-05 12:31:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國貿易關鍵談判之際，美國總統川普簽署被視為支持香港示威者的《香港人權與民主法案》，聯邦眾議院3日又壓倒性通過《2019維吾爾人權政策法案》，美中關係愈趨嚴峻。中國駐美大使崔天凱最近說，兩國正在試圖解決貿易上的分歧，但有一些破壞性勢力正在趁虛而入，破壞兩國關係。

崔天凱4日在美中貿委會2019年度晚宴上表示，美中關係正處於關鍵的十字路口，貿易爭端的烏雲籠罩著美中兩國，但兩國經貿團隊正在為解決分歧而共同努力。崔天凱說，正當貿易爭端複雜難解時，一些破壞性勢力正在趁虛而入，例如「脫鉤」、「新冷戰」、「文明衝突」等極端主張登堂入室。

對於最近備受國際關注的香港和新疆問題，崔天凱指出，香港、新疆發生的事情被嚴重歪曲了，香港的當務之急是止暴制亂、恢復秩序，但是確實有人要挑戰「一國兩制」的底線，真正目標是要推翻「一國」、毀掉「兩制」。

崔天凱強調，不管有人製造了多少「假新聞」、編出了多少離奇的數字，事實永遠勝於謊言，維護中國的主權、安全、發展利益，維護國家統一、民族團結、人民幸福，永遠是中方堅定不移的目標。

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