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終極懲罰！美國老爸接管女兒IG 2週變「網美」

美國德州（Texas）一名15歲少女瑪德琳（Madelynn）因幫助「男同學」偷偷混入「女子之夜」，遭到父母處罰，讓她選擇要沒收手機1個月，或是沒收2週，但是他們能「全權使用」她所有的社群媒體。（圖擷取自IG @madelynn.ellagrace）

美國德州（Texas）一名15歲少女瑪德琳（Madelynn）因幫助「男同學」偷偷混入「女子之夜」，遭到父母處罰，讓她選擇要沒收手機1個月，或是沒收2週，但是他們能「全權使用」她所有的社群媒體。（圖擷取自IG @madelynn.ellagrace）

2019-12-04 22:02:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州（Texas）一名15歲少女瑪德琳（Madelynn）因幫助「男同學」偷偷混入「女子之夜」，遭到父母處罰，讓她選擇要沒收手機1個月，或是沒收2週，但是他們能「全權使用」她所有的社群媒體；毫不猶豫選擇「2週處罰」的瑪德琳，沒想到爸爸真的在她的IG上傳自拍、當「網美」，獲得許多粉絲，嚇得她哀求改成「沒收1個月」，但一切已經太遲了！

綜合外媒報導，15歲的瑪德琳11月11日時，被父母發現幫助「男同學」偷偷混入只有「女生」能參加的外宿活動後，她的父母讓她自行選擇處罰，是要沒收手機1個月，或是沒收2個禮拜，但是他們能「全權使用」她所有的社群媒體，包含IG、Snap Chats以及抖音。

瑪德琳毫不猶豫選擇「2週處罰」後，她的爸爸賴瑞（Larry Sumpter）除了馬上在女兒的IG上宣告，要接管女兒的社群媒體2週，並馬上開始發「搞笑反串文」，在IG上傳「躺床自拍照」，並附上「覺得可愛，可能等等刪」裝可愛文字。

由於瑪德琳的朋友們都看到她爸爸的貼文，懲罰才開始1天，她就哀求父母直接沒收她的手機1個月，但不但遭到爸爸拒絕，爸爸還表示，還有很多想PO的東西還沒發，所以一定要「處罰」滿2週。

賴瑞每天都會上傳不一樣的內容，除了自拍照、上新聞的截圖以及故意調侃女兒的貼文，甚至還找來瑪德琳的女生朋友一起「尬舞」拍抖音，讓許多瑪德琳的同學每天都很期待他的「新招」，也吸引許多網友關注，讓瑪德琳追蹤人數大增、比自己經營時還要紅，根本變成「網美」。

雖然為期2週的處罰在11月26日結束，但依然有大批「爸爸粉」希望賴瑞能繼續經營瑪德琳的IG等社群軟體，讓他們能繼續看到他的搞笑發文以及影片。

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