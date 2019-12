近來網路瘋傳一段小橘貓在檯燈之下閉眼端坐的爆紅影片,其中小貓咪的表情看起來相當沉靜莊嚴,極度像在冥想沉思。(圖擷取自臉書_Children of The Night)

2019-12-04 00:11:39

〔即時新聞/綜合報導〕國外臉書粉專「Children of The Night」日前在臉書發布的「Turn on the heating…」(請開暖氣……)影片意外爆紅。影片中的小橘貓在白金光芒中閉眼靜坐的模樣,相當像在冥想,貼文一出,網友灌爆直呼「好療癒」!

根據貼文 ,這隻小橘貓在檯燈的光芒下閉眼端坐,表情看起來相當沉靜莊嚴,極度像在冥想沉思。而臉書粉專「Children of The Night」以靈性音樂作為背景音樂,巧妙配合影片所切換的各種角度,成功營造出「神聖肅穆」又「神秘」的氛圍。

貼文一出,網友狂讚直呼,「相當有意境」、「這隻貓咪感覺好有智慧的靈性」,網友也讚賞配樂與掌鏡互相配合的精妙。還有不少網友認為這個影片相當療癒,還說自己每當心情沮喪時,就點開影片,看完之後就覺得好多了。

也有不少網友相當實際地點出,其實小貓咪只是為了要取暖而已。而截至4日凌晨12點,貼文已獲23萬讚數,以及57萬次的分享。

