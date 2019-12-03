香港法案》傳美開始執行！香港親共富商私人飛機抵美被拒入境

香港作家陶傑爆料，香港一親共富商私人飛機抵美被拒入境。（圖擷取自YouTube畫面）

2019-12-03 09:11:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於11月27日簽署《香港人權與民主法案》，立即升溫美中緊張關係，傳出中國反制，立停美中貿易談判、拒美艦赴港休整，不過，卻獲得大量香港民眾歡呼感謝，緊接著傳出，美國已開始執行香港法案，知名香港作家陶傑爆料，指一位親共香港富商搭私人飛機抵達美國，在3個小時的談話後，被拒絕入境。

綜合媒體報導，陶傑在一家網媒上爆料，這名香港富商在政壇不算活躍，但一向親共，在私人飛機抵達美國時，被入境官請到一個房間談話，3小時後被告知，不得入境美國，須原機返回。

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另外，香港親中共媒體也被列入制裁名單，包括文匯報及大公報記者被限制簽證，令香港大公文文匯集團貼出公告，大罵美國賤踏新聞自由。

根據《香港人權與民主法案》，授權美國政府對特定外國人（包括中港官員）進行制裁，而制裁措施包括凍結他們在美國的資產、限制簽證和拒絕入境等；專家解析，一經被列入制裁名單，「任何與美國有業務來往的銀行都不能處理相關人員的存款、轉帳等操作，效果形同凍結資產」。

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