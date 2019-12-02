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澳門準特首：涉分裂國家行為 將依基本法治罪

即將宣誓就職的準澳門特首賀一誠。（美聯社檔案照）

即將宣誓就職的準澳門特首賀一誠。（美聯社檔案照）

2019-12-02 22:37:59

〔編譯茅毅／綜合報導〕8月當選澳門新任特首的賀一誠2日指稱，一旦有人從事分裂國家和叛亂等危害國家安全的行為，澳門政府將依法處理。他說，澳門向來「愛（中）國愛（香）港」，澳門基本法雖已明定國安相關法規，但未曾用過。賀預定20日就職，當天也是澳門主權從葡萄牙移交中國20週年，目前還沒公布這2項慶祝活動的中方高層人士的名單。香港特首林鄭月娥2017年7月1日就職時，中國國家主席習近平曾前往香港出席就職典禮。

澳門1999年首度舉行特首選舉，由一個親北京、共400人的「選舉委員會」選出，前2位特首何厚鏵、崔世安均擔任2屆，賀一誠則是第3位特首。儘管香港「反送中」示威抗議已延燒近半年，但幾乎看不到澳門對北京統治的反對。賀一誠2日強調，若有人觸犯底線，澳門當局就會依法治理，國安是「全中國人的共同責任」。

澳門基本法第23條規定，澳門特區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在澳門特別行政區進行政治活動，禁止澳門特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。惟澳門至今尚未援引此條規定進行立法。

賀一誠與前2位特首不同，籍貫並非中國廣東省，和博弈產業也沒有關連。他領導的澳門政府將在澳門「博彩業6巨頭」的營運執照於2022年到期時，決定是否准許換照扮演一個關鍵角色。

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