辦女性藝術展開先鋒 吉爾吉斯美術館女館長下台

吉爾吉斯國家美術館館長姜格拉切娃今天請辭獲准。（圖取自網路）

2019-12-02 20:19:44

〔中央社〕吉爾吉斯國家美術館館長姜格拉切娃今天請辭獲准。她此前在館內舉辦吉國第一個女性主義藝術展，展品包含女性裸體，引發國內保守人士抗議。吉爾吉斯人口以穆斯林為主。

吉國文化部指出，美術館舉辦了一場以女性經濟自由為主題的展覽，引發要求開除姜格拉切娃（Mira Djangaracheva）的聲浪。文化部今天發表聲明，批評展覽使用了「挑釁語言」、誤導觀眾。

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法新社報導，這場引爆爭議的國際性展覽是獻給2016年莫斯科一場倉庫大火的17名死者，他們大多數是來自吉爾吉斯的女性移工。由於經濟困窘，吉爾吉斯有數十萬民眾在莫斯科等俄羅斯城市工作，而且往往被迫忍受惡劣勞動條件。

根據報導，展覽展品包括呈現為沙袋的女性裸體，開幕活動則是丹麥藝術家賽維里（Julie Savery）旨在凸顯性工作者艱難處境的裸體演出。此外，觀眾還可實作體驗吉爾吉斯鄉下婦女的日常雜務。

至今在吉爾吉斯鄉間，每年仍有數千名年輕女性被綁架逼婚。

議員瑪夫良諾娃（Makhabat Mavlyanova）是要求解僱姜格拉切娃的保守人士之一。她今年稍早曾因不滿部分國內女性違背傳統、穿著露肩婚紗，而與世俗主義人士有過一番爭論。

在吉爾吉斯，女權團體及LGBT權益倡議人士經常遭受攻擊，且攻擊方往往政治立場親俄。

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