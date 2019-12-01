香港人反抗》老婦跪地遭警推倒 她說：港人想守護彼此

香港今日最後一場集會遊行「毋忘初心大遊行」遭警方以「突發情況」為由強制提前終止，並爆發警民衝突。（彭博）

2019-12-01 23:55:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（1）日遊行集會傍晚起陸續爆發警民衝突，香港眾志常委何嘉柔晚間撰文描述，一名瘦弱的老婆婆不希望鎮暴警察追入地鐵站傷害年輕示威者跪地求情，寧可被推倒在地，她感慨這場抗爭運動能繼續堅持至今就是「因為我們愛著其他香港人，而想守護彼此」。

香港今日最後一場集會遊行「毋忘初心大遊行」遭警方以「突發情況」為由強制提前終止，並爆發警民衝突。何嘉柔晚上在臉書發文表示，她今日看到鎮暴警察緊逼著一名老婆婆，對方跪地哀求，但警方卻絲毫不讓步用力把老人推倒，「婆婆瘦弱的身子無力的縮在一起，眼睛痛苦的瞇起，防暴（警察）卻是冷眼看著，又張口喝斥擔心婆婆而回頭的人」。

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何嘉柔說，她趕到老婆婆身邊時發現她身軀癱倒在地，眼睛無法睜開、無力開口說話，後來意識才慢慢清醒，而老婆婆雖然頭暈後腦痛也不願叫救護車，「原來婆婆是瞞著家人出來的」，「她是偷偷的走出來，但幾乎每次也有出席」。

何嘉柔表示，平常可見到許多老人挺身保護年輕人，亦有好多銀髮族用自己的方式站出來，這名害怕被家人罵的老婆婆，「怕自己要在家面對又有年輕人受傷，寧可自己被推倒都不想防暴追入地鐵站傷害年輕人。」

何嘉柔指出，「每一個階層的人也在嘗試保護其他人，但大家也是為著同一個香港。我們繼續堅持的理由也好簡單：因為我們愛著其他香港人，而想守護彼此。」

「香港眾志」秘書長黃之鋒晚間也分享了何嘉柔的臉書發文，同時複製文中句子強調「我們愛著其他香港人，而想守護彼此。」

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