反送中暴力血淚畫面剪入！港女歌手新歌怒嗆港警 網淚推

香港女歌手方皓玟新歌《人話》，MV剪入反送中運動期間各種警民衝突畫面，包含港警近距離開槍射擊示威者一景。（圖擷自YouTube）

2019-12-01 17:38:25

〔即時新聞／綜合報導〕反送中運動延燒至今，有香港女歌手方皓玟推出新歌《人話》來為民眾發聲，除歌名令人聯想到記者怒嗆特首林鄭月娥在記者會上「講人話啦」外，歌曲MV也將包括721元朗及831太子站內衝突事件畫面剪入，針對意味明顯。

綜合香港媒體報導，入選「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2019」、「我喜愛的女歌手」最後5強的方皓玟，昨天出新歌《人話》，令人聯想起記者曾追問特首林鄭月娥時曾怒嗆的名言「講人話啦」，方皓玟作詞、作曲，歌詞提到「欠公允倒退的厄運」、「真相早已失了蹤」、「你喜愛妖言惑眾，經已看通」，甚至直接在歌中用粗口怒嗆港府及港警高層「妖言惑眾」，針對意味十足。

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而MV中大量穿插反送中運動畫面，包含721元朗及831太子站內衝突，11月11日西灣河港警朝示威者射擊畫面，以及大量林鄭月娥、警方例行記者會畫面，在Youtube頻道上上傳僅1天就獲得逾13萬點月及超過600篇留言。

許多網友紛紛表示歌詞完美表達許多港人心聲，大讚方皓玟有guts，「每一幕都記得好清楚」、「多謝你一路發聲，香港人支持你」、「謝謝你唱出人話」、「香港人最喜愛的女歌手」、「香港良心」。

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