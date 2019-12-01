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倫敦恐攻事件 英勇路人原來是殺人假釋犯

倫敦橋11月29日下午發生持刀殺人事件，在武裝警察趕到前，曾有多名路人合力壓制嫌犯。（美聯社）

倫敦橋11月29日下午發生持刀殺人事件，在武裝警察趕到前，曾有多名路人合力壓制嫌犯。（美聯社）

2019-12-01 13:47:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦的倫敦橋（London Bridge）11月29日下午發生持刀殺人事件，造成2死3傷，當局定調為恐怖攻擊。事件發生當下有多名路人上前壓制嫌犯，遭網友讚許為「英雄」。不過現在卻傳出，原來其中1名路人是曾殺害21歲女子的假釋犯。

綜合外媒報導，現年42歲的福特（James Ford）在事件發生當下與多名路人上前壓制殺人嫌犯烏斯曼汗（Usman Khan），由於烏斯曼汗當時身穿假的自殺炸彈背心且持有刀械，英國首相強森（Boris Johnson）與倫敦市長可汗（Sadiq Khan）皆對民眾的英勇行為表示讚賞。

不過現在傳出，福特其實曾在2003年犯下殺人案，他將1名患有學習障礙、心智年齡僅15歲的21歲女子錢皮恩（Amanda Champion）勒斃後割斷喉嚨，錢皮恩失蹤3週後才在一座垃圾場被發現。福特在2004年4月被判處終身監禁，須服刑至少15年才可假釋。

英國當局消息人士證實，福特是在位於倫敦東方的肯特郡內一處開放監獄服刑，他被允許在白天期間假釋外出，而恐攻事件發生當時他確實在倫敦橋上。

然而，錢皮恩的阿姨寇克斯（Angela Cox）直到恐攻事件發生後，接到警方打電話通知福特出現在電視上，才知道福特已經獲得假釋。這讓寇克斯相當震驚且生氣，她強調「他絕對不是英雄，他是個在白天假釋的冷血殺人犯，而且我們對此一無所知」，她補充「我們任何一位家人都可能在倫敦撞見他」。

多家媒體皆就此事詢問英國司法部，但司法部拒絕評論。

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