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德國社民黨新黨魁反結盟 梅克爾政府陷分裂危機

德國的社民黨黨魁選舉由沃爾特-波楊斯（左）與其搭檔艾斯肯勝出，兩人對結盟基民黨抱持質疑立場，讓總理梅克爾率領的聯合政府面臨分裂危機。（美聯社）

德國的社民黨黨魁選舉由沃爾特-波楊斯（左）與其搭檔艾斯肯勝出，兩人對結盟基民黨抱持質疑立場，讓總理梅克爾率領的聯合政府面臨分裂危機。（美聯社）

2019-12-01 10:48:59

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）領導的聯合政府面臨分裂危機，執政夥伴社會民主黨（SPD）的黨魁選舉中，德國副總理、財政部長蕭茲（Olaf Scholz）敗選，由反對聯合執政的沃爾特-波楊斯（Norbert Walter-Borjans）勝出，顯示有越來越多社民黨黨員對聯合政府的前途感到擔憂。

綜合外媒報導，蕭茲與其搭檔蓋維茲（Klara Geywitz）在黨魁選舉中得票率僅45.33％，敗給挑戰者沃爾特-波楊斯與其搭檔艾斯肯（Saskia Esken）的53.06％，兩組相差近8個百分點，無疑是給支持社民黨留在聯合政府的蕭茲一記重擊，也反映黨內對梅克爾的基民黨（CDU）不滿。社民黨預定12月6日至8日在柏林舉行黨大會，屆時將會表決社民黨是否留在聯合政府的路線問題。

沃爾特-波楊斯與艾斯肯曾表示，希望重新協商結盟的協議，並要求強化社會正義、公共投資與氣候變遷政策。就聯合政府的未來，他們表示，不會在立即脫離或長期續留之間，做出絕對的選擇。

社民黨於2017年大選遭受挫敗，加上梅克爾的聲望下挫，聯合政府危機不斷，黨內質疑聯合執政路線的聲音越來越高漲。在今年5月歐洲議會選舉失利後，前任黨魁那勒斯（Andrea Nahles）辭職，引發黨內路線之爭。

對於沃爾特-波楊斯勝出，基民黨表示，希望與社民黨新任領導人合作，且兩黨已建立合作基礎。

如果社民黨與基民黨聯盟破裂，可能導致德國提前舉行大選，或者梅克爾以少數政府的方式執政，對政壇的穩定都將造成不小的影響。

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