兒繞屍爬行！ 狠夫扭斷妻脖子、四肢 還拍照傳給朋友

原本以為結婚開始幸福生活，不料女子卻遭丈夫殘忍殺害。（圖片擷取自crimerussia）

2019-11-30 22:43:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯車里雅賓斯克近日發生一起兇殘命案，一對新婚夫妻因發生口角爭吵，男子竟當著3個小孩的面殘忍殺害妻子，大力扭斷她的頸部、四肢，並將屍體殘肢拍照上傳至朋友圈炫耀，朋友收訊後驚嚇得立即報警。

綜合外媒報導，慘遭殺害的妻子名為謝爾蓋娃（Svetlana Sergeeva），在去年與丈夫德米特里（Dmitry）結婚，並在一年內生下2個孩子，再加上德米特里與前妻生下的孩子一家5口和樂融融。沒想到今年，謝爾蓋娃多次與娘家抱怨表示經常遭到丈夫毒打，身心受創。謝爾蓋娃的父親聞訊也曾警告德米特里：「你敢再碰我女兒，你就死定了！」不料卻發生這起駭人聽聞的慘案。

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事發當天，德米特里因對自己5歲的兒子施暴，將孩子頭朝下腳朝上瘋狂前後搖晃，妻子謝爾蓋娃怒不可遏，與丈夫爆發激烈衝突。德米特里一氣之下毆打妻子至死，最後還將妻子的頭頸部、四肢都扭斷分屍，並將殘肢拍照發給自己的好友群，好友收到照片立即報警。

警方到場時表示，發現3個孩子中年齡最小的還不會走路，並在謝爾蓋娃屍體和殘肢旁爬行，而令人震驚的是丈夫德米特里再三堅持自己沒有殺害妻子。

檢警先將德米特里以嫌疑人名義逮捕，但出乎意料的是謝爾蓋娃屍檢報告出爐竟是「死於心臟病」。但檢警調查指出，雖然德米特里持續對妻小施暴，若是妻子謝爾蓋娃死於心臟病，那麼德米特里將能免去謀殺罪名，其他指控也將擇期宣布判決。

男子在3名孩童面前殘忍扭斷妻子的頸部和四肢。（圖片擷取自crimerussia）

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