中國募款平台「水滴籌」爆審核漏洞 善心恐遭濫用

中國「水滴籌」平台爆出募捐立案審核有漏洞。（翻攝自微博）

2019-11-30 16:25:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名眾籌平台「水滴籌」經常被中國貧困家庭來籌措醫藥費，現卻爆出「水滴籌」在40個城市的醫院進駐「推銷人員」，推廣病患家屬成立募捐個案，以此搶攻市占率；然而募得資金缺少相關審核機制，數度釀出社會愛心遭濫用疑慮，受到中國網民廣泛討論。

綜合中媒報導，立意良善的「水滴籌」平台遭臥底踢爆，該平台透過人員培訓，在北京等40個城市的醫院派出駐院「推銷人員」爭議。工作人員透過挨床推薦的方式，勸誘經濟困難者提出立案申請，以此搶攻「水滴籌」在同類平台中的市占率。

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這些工作人員薪資優渥，累積5個有效單就可抽成80元人民幣（約350元新台幣），6到10個有效單可領100元人民幣（約350元新台幣），甚至每單抽成最高可達150元人民幣（約660元新台幣），有的工作人員甚至月收入可以超過萬元人民幣，每個月有效單數不得低於35，「業績」墊底者將遭平台淘汰。

當民眾接受立案勸誘，工作人員便會近一步詢問患者病情、經濟等概況，再以「模板化」的方式撰寫故事發起籌款，但對於詳細狀況並未嚴加審核，即便有的患者獲得部分醫療保險補助，「水滴籌」工作人員也未將其納入考量，或向醫院查核金額數字，募捐目標金額由募捐者隨意設定；除此之外，該平台雖然標榜募得款項事後支出須公開檢附證明，但不少募捐者並未如約照做，該平台也無強制機制監督善款的使用。

其中一名工作人員坦言，募捐者也可從此獲得善款，雙方皆不賠本。然而，濫用各界的愛心的舉動長久累積，恐造成公眾對慈善義舉失去信心，進而導致捐款減少，影響真正需要善款的家庭。對此，中國網民發表意見，有人嘆「消費大眾愛心，其行為可恥，其心可誅」，但也有人分享身邊透過「水滴籌」獲得援助並脫離困境的故事，該平台的正負面形象引起論戰。

「水滴籌」主要模式為透過分享困難處境引發他人愛心，進而給予捐款；募捐者透過交付相關資料給平台官方，審核通過後便會由平台方開啟募捐，廣為中國經濟不佳但急需用錢者所使用。

中國「水滴籌」平台。（翻攝自水滴籌官方網站）

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