反政府示威「1天死44人」 伊拉克總理宣布將請辭

在反政府示威持續約2個月後，伊拉克總理馬帝宣布將會向國會請辭。（路透）

2019-11-30 13:27:08

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克自10月1日起爆發反政府示威，至今已持續約2個月。當局在前日（28）的鎮壓行動中造成約44人喪生，被喻為示威爆發以來「最血腥的一天」。處境艱難的伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）昨日（29）宣布將向國會請辭，但並未表明何時請辭。

綜合外媒報導，在伊拉克什葉派精神領袖希斯塔尼（Ali al-Sistani）批評「當局未能處理過去2個月的事態發展」，並敦促國會撤換內閣後，馬帝發出聲明表示，「我將正式致函尊敬的國會，請求辭去總理職務」，但這份聲明並未說明他將於何時請辭。

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在伊拉克首都巴格達的「解放廣場」（Tahrir Square）上，示威者們紛紛唱歌、跳舞來慶祝此一進展。但1名21歲的示威者表示，「不只是這個人，而是整個體制都需要請辭，我們想要真正的選舉改革」；另1名39歲的示威者也說，「政治體制將會讓另一個類似的人來取代他，在這個病態的體制被摧毀前，我們不會離開」。

此前，由於不滿伊朗在政治上干預伊拉克，示威者於27日晚間闖入伊朗領事館並放火焚燒，伊拉克當局的安全部隊28日展開鎮壓，在1天內造成約44名示威者死亡以及近1000人受傷，當天也被喻為是抗爭以來最血腥的一天。據《法新社》統計，10月初示威爆發至今，已有逾400人死亡，以及約15000人受傷。

馬帝將請辭的消息傳出後，民眾聚集於巴格達的解放廣場放煙火慶祝。（美聯社）

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