強森籲川普「別介入」英國大選 保守黨領先幅度縮至8％

英國大選在即，執政黨保守黨領先幅度縮至8％，現任首相強森表示，希望美國總統川普出席倫敦北約高峰會時，不要干預選舉「比較好」。（資料照，美聯社）

2019-11-30 00:48:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選在即，民調機構Panelbase29日公布的民調顯示，現任首相強森（Boris Johnson）所屬的保守黨，領先主要對手工黨的幅度下滑2％，來到42％比34％；今日強森也呼籲，希望美國總統川普出席倫敦北約高峰會時，不要干預英國選舉「比較好」。

綜合外媒報導，英國將於12月12日舉行大選，下議院650席議員將全數提前改選，決定次屆執政黨內閣及首相。民調機構Panelbase公布最新數據，現任首相強森領銜的保守黨支持度42％與上週持平，然主要對手工黨支持度小幅上升至34％，雙方差距由10％縮減為8％。

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其他政黨如自民黨（Liberal Democrats）有13％支持度、脫歐黨（Brexit Party）則有4％。

英國大選攸關脫歐處置及命運，引起國際關注。對此，首相強森29日呼籲，希望美國總統川普下週二（3）出席倫敦北約（NATO）高峰會時，以不干預英國大選「為佳」。

報導指出，川普曾在10月批評工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）對英國而言是個「超爛」（so bad）的選擇，並呼籲強森與脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）達成協議。

然而，保守黨高層擔心川普將會在出席倫敦北約高峰會時，對選情造成重擊，破壞原本民調顯示領先的選舉結果。

強森向媒體表示：「我們是友愛的盟軍和朋友，傳統上我們並不會去干預彼此的選舉。所以我們英美這兩個密友和盟軍，還是不要介入彼此的選舉『比較好』。」

據悉，強森再三保證，若他順利連任，將會在明（2020）年1月31日準時脫歐，結束英國近4年的脫歐風暴。

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