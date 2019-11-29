為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

強森籲川普「別介入」英國大選 保守黨領先幅度縮至8％

英國大選在即，執政黨保守黨領先幅度縮至8％，現任首相強森表示，希望美國總統川普出席倫敦北約高峰會時，不要干預選舉「比較好」。（資料照，美聯社）

英國大選在即，執政黨保守黨領先幅度縮至8％，現任首相強森表示，希望美國總統川普出席倫敦北約高峰會時，不要干預選舉「比較好」。（資料照，美聯社）

2019-11-30 00:48:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選在即，民調機構Panelbase29日公布的民調顯示，現任首相強森（Boris Johnson）所屬的保守黨，領先主要對手工黨的幅度下滑2％，來到42％比34％；今日強森也呼籲，希望美國總統川普出席倫敦北約高峰會時，不要干預英國選舉「比較好」。

綜合外媒報導，英國將於12月12日舉行大選，下議院650席議員將全數提前改選，決定次屆執政黨內閣及首相。民調機構Panelbase公布最新數據，現任首相強森領銜的保守黨支持度42％與上週持平，然主要對手工黨支持度小幅上升至34％，雙方差距由10％縮減為8％。

其他政黨如自民黨（Liberal Democrats）有13％支持度、脫歐黨（Brexit Party）則有4％。

英國大選攸關脫歐處置及命運，引起國際關注。對此，首相強森29日呼籲，希望美國總統川普下週二（3）出席倫敦北約（NATO）高峰會時，以不干預英國大選「為佳」。

報導指出，川普曾在10月批評工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）對英國而言是個「超爛」（so bad）的選擇，並呼籲強森與脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）達成協議。

然而，保守黨高層擔心川普將會在出席倫敦北約高峰會時，對選情造成重擊，破壞原本民調顯示領先的選舉結果。

強森向媒體表示：「我們是友愛的盟軍和朋友，傳統上我們並不會去干預彼此的選舉。所以我們英美這兩個密友和盟軍，還是不要介入彼此的選舉『比較好』。」

據悉，強森再三保證，若他順利連任，將會在明（2020）年1月31日準時脫歐，結束英國近4年的脫歐風暴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬克宏稱北約「腦死」 艾多根：你才該檢查自己有沒有腦死
2019-11-29 23:23

馬克宏稱北約「腦死」 艾多根：你才該檢查自己有沒有腦死
不怕影響貿易戰 川普簽署香港法案原因曝光
2019-11-29 09:26

不怕影響貿易戰 川普簽署香港法案原因曝光
新竹國賓大飯店主打年終住房專案

新竹國賓大飯店主打年終住房專案
英國大選 權威民調：強森與保守黨重奪下議院多數
2019-11-28 15:42

英國大選 權威民調：強森與保守黨重奪下議院多數
在英國服刑恐死在獄中！ 維基解密創辦人驚傳活不到明年2月
2019-11-25 17:14

在英國服刑恐死在獄中！ 維基解密創辦人驚傳活不到明年2月
藍海線1期通車在即 首購最後1字頭

藍海線1期通車在即 首購最後1字頭
都在騙選票？前英相布萊爾：英國2大黨都在兜售幻想
2019-11-25 11:27

都在騙選票？前英相布萊爾：英國2大黨都在兜售幻想
遭中國抵制 英媒讚金馬獎：華語奧斯卡
2019-11-24 22:26

遭中國抵制 英媒讚金馬獎：華語奧斯卡

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播