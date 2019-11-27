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歐盟委員會主席馮德萊恩團隊 12/1上任

即將上任的歐盟委員會主席馮德萊恩（第一排右3）的團隊，今（27）日在歐洲議會投票表決中贏得多數贊成票，確定新一屆歐盟執行委員會將於12月1日正式走馬上任。（路透）

即將上任的歐盟委員會主席馮德萊恩（第一排右3）的團隊，今（27）日在歐洲議會投票表決中贏得多數贊成票，確定新一屆歐盟執行委員會將於12月1日正式走馬上任。（路透）

2019-11-27 22:50:47

〔即時新聞／綜合報導〕即將上任的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的團隊，今（27）日在歐洲議會投票表決中贏得多數贊成票，確定新一屆歐盟執行委員會將於12月1日正式走馬上任。

綜合外媒報導，馮德萊恩的團隊人選今日在歐洲議會以461票贊成、157票反對、89票棄權下過關，新團隊將在週日上任，比原定計畫晚了一個月。馮德萊恩先前誓言組建一支男女平等的歐盟行政團隊，27名成員中有13名女性。這些執委是從除了英國之外的歐盟各個會員國各選出1位。

馮德萊恩今日向歐洲議會議員演講時說，氣候變化和移民問題將是她未來5年的政策核心，她稱氣候變化是歐洲乃至全世界的「生存挑戰」，並說歐洲「有採取行動的責任和領導的權力」。

針對移民問題，馮德萊恩說，移民問題「使我們分裂，但我們應該向前邁進」，歐洲將始終為需要國際保護的人提供庇護，但也必須確保無權留下來的人返回他/她的家園。

馮德萊恩7月以微弱多數勉強當選，由於她所提名的3位歐盟委員候選人被議會接連否決，因此無法按計劃在11月1日上任。

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