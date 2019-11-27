治療後與常人無異 紐西蘭開全球首間「HIV陽性精子銀行」

紐西蘭「陽性精子銀行」（Sperm Positive）於27日開設，做為史上首間儲存「人類免疫缺乏病毒（HIV）陽性精子」的精子銀行，他們欲打破社會對「人類免疫缺乏病毒」（HIV）和「愛滋病」（AIDS）患者們的刻板印象與迷思，證明捐精者們雖曾被驗出HIV呈陽性，但經長期治療，已有效抑制病毒、檢測不出病毒，因此他們的精子不具傳染性，與一般男性精子無異。圖為精子銀行儲存精子示意圖，與當事新聞無關。（露透）

2019-11-27 23:08:45

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭「陽性精子銀行」（Sperm Positive）於27日開設，做為史上首間儲存「人類免疫缺乏病毒（HIV）陽性精子」的精子銀行，他們欲打破社會對「人類免疫缺乏病毒」（HIV）和「愛滋病」（AIDS）患者們的刻板印象與迷思，證明捐精者們雖曾被驗出HIV呈陽性，但經長期治療，已有效抑制病毒、檢測不出病毒，因此他們的精子不具傳染性，與一般男性精子無異。

綜合外媒報導，人類免疫缺乏病毒（HIV, human immunodeficiency virus）又稱愛滋病毒，但因HIV潛伏期不一，HIV呈陽性者並不會馬上發病，而在發病後，才會被稱為罹患愛滋病（AIDS,後天免疫缺乏症候群）。

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目前醫學界已證實，HIV病毒呈陽性者經長期治療後，除了能被有效抑制，甚至無法再檢驗出病毒，雖不代表已經根除，但患者已不具傳染性，即使從事無套性行為或孕婦分娩，都不會傳染給他人。

「陽性精子銀行」是由紐西蘭愛滋病基金會（New Zealand Aids Foundation）、樂觀婦女組織（Positive Women Inc）以及身體自愛（Body Positive）等機構共同發起，並與婦產科診所合作，提供不孕症患者「已不具傳染性的HIV感染者精

子」，同時，也致力於推動愛滋病常識教育。

該銀行首批捐贈者有3名，其中之一的魯尼爾（Damien Rule-Neal）指出，自己在1999年測出HIV呈陽性，經過18年的長期治療後，現年45歲的他已無法測出病毒，但因大眾普遍不了解「HIV檢測呈陽者性」能經過治療，抑制、減少「HIV病毒」，因此多年來在日常生活中與工作場合經常受到歧視。

魯尼爾也補充，此次捐精不僅是幫助他人，也要向世人證明「人生不會因為診斷患上HIV而停止」，希望能洗刷自己和其他HIV呈陽性者身上背負的污名，也指出「我很多朋友有HIV病毒，後來還是生了小孩。」，呼籲HIV呈陽性者務必勇敢就醫、接受治療。

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