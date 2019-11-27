澳洲野火不斷 民間估：2個月來至少千隻無尾熊喪命

澳洲野火持續延燒，野生動物的棲息地遭受破壞，就有基金會預估，在過去2個月期間，至少有1000隻無尾熊喪命。（法新社）

2019-11-27 14:26:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日澳洲野火不斷，野生動物的棲息地遭受破壞，日前澳洲當地一名婦人朵亨緹（Toni Doherty）衝入火場，援救一隻在野火中嚴重燒傷的無尾熊，引起各界關注，但該隻無尾熊後來因傷重難治而安樂死，就有基金會預估，在過去2個月期間，至少有1000隻無尾熊喪命。

綜合媒體報導，澳洲野火持續延燒，除了摧毀上千頃的土地，許多無尾熊也因此被燒傷或失去棲地，澳州無尾熊保護自然基金會主席阿什頓（Sue Ashton）日前表示，英斯湖自然保護區（Lake Innes Nature Reserve）的大火，恐造成350隻無尾熊被燒死。

請繼續往下閱讀...

不過，澳大利亞無尾熊基金會主席塔伯特（Deborah Tabert）認為數字應該更高，並指出，在過去2個月中，總估計至少1000隻無尾熊在大火中喪命，並摧毀牠們近80％的棲息地。

自上個月就有民眾發起募款活動，希望能為倖存的無尾熊建造一個收容所，待牠們復原後，再將牠們野放回家，原先預計籌組25000美元（約新台幣76萬元），不過，目前已籌得160萬美元（約新台幣4884萬元）的款項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法