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日眾院地震防災演練 議員戴折疊安全帽太滑稽全場笑嗨

日本眾議院昨（26日）舉辦地震防災演練，全體議員戴上折疊式安全帽，但疑似安全帽形狀奇特，原本嚴肅的議會現場瞬間爆笑聲連連。（圖擷取自推特）

日本眾議院昨（26日）舉辦地震防災演練，全體議員戴上折疊式安全帽，但疑似安全帽形狀奇特，原本嚴肅的議會現場瞬間爆笑聲連連。（圖擷取自推特）

2019-11-27 12:57:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本相當防震防災安全議題，日本眾議院昨（26日）在議會尾聲舉行地震防災演練，議長大島理森頭戴組裝式安全帽，要求全體議員們也戴上安全帽演習，頓時原本嚴肅的議場瞬間笑鬧聲不斷。

綜合日媒報導，在議會尾聲，眾議院舉行防災演習，大島理森頭戴安全帽，要求所有議員們從桌下拿出折疊式安全帽，並表示，「災害不知何時會發生，今後請大家保持警覺來參加議會」，宣布展開防災演習。

這已是自2017年以來第二次的防災演習，全體議員不論黨派都戴上折疊式安全帽參與演練，不過摺疊式安全帽的形狀奇特，議員們似乎被戴上安全帽的滑稽形象給逗樂了，過去還曾有議員捲起紙張當成武器與身旁的議員玩了起來，原本嚴肅的議場瞬間爆笑聲連連。

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