未婚妻太愛穿比基尼 男印自己「鬼臉泳裝」送她防搭訕！

海灘上的比基尼辣妹向來都是眾人目光焦點，而澳洲有位影片創作者佩德羅（Pedro Cuccovillo Vitola），為了避免熱愛比基尼的未婚妻帕蒂（Patty）在海灘上被「偷看」及「搭訕」，搞笑的把自己的「超醜鬼臉」印到一件黑色泳衣的正反面。（圖擷取自IGTV影片）

2019-11-21 23:33:43

〔即時新聞／綜合報導〕海灘上的比基尼辣妹向來都是眾人目光焦點，而澳洲有位影片創作者佩德羅（Pedro Cuccovillo Vitola），為了避免熱愛比基尼的未婚妻帕蒂（Patty）在海灘上被「偷看」及「搭訕」，搞笑的把自己的「超醜鬼臉」印到一件黑色泳衣的正反面，並讓帕蒂蒙眼穿上，直到她睜開眼，看到泳衣真面目的她，不但開始尖叫，還笑著直說這件泳衣「讓人想吐」、「超恐怖」！

綜合外媒報導，來自澳洲的佩德羅曾為一名電台製作人，現為一名影片創作者，常在Instagram分享搞笑影片以及與未婚妻帕蒂的生活點滴，在網路上擁有不少粉絲。

請繼續往下閱讀...

由於帕蒂非常熱愛比基尼，佩德羅的Instagram能看到許多她穿著比基尼的照片和影片，而那些PO文都獲得破萬點閱率；但佩德羅並不「樂見」帕蒂因比基尼而引起的關注，於是他決定偷偷為她準備一個驚喜。

佩德羅在昨（20）日發布的IGTV影片中表示，準備「給帕蒂一個大驚喜」，並指出「因為帕蒂喜歡穿比基尼，所以我幫她新買了一件『完美』的比基尼。」，但他卻拿出一件正反都印著他睜大雙眼、鼻孔以及露出詭異微笑「超醜鬼臉」的黑色連身游衣！

接下來的影片中能看到，佩德羅說服帕蒂她蒙上雙眼、試穿她的「新泳衣」，本來十分開心的帕蒂，拿下遮在眼睛上的圍巾後，不但直接尖叫問佩德羅「這是什麼？！」，還笑著表示，這件泳衣真的「讓人想吐」、「超恐怖」。

佩德羅除了「提醒」帕蒂要尊重「他的臉」，也補充，如果她穿這件泳衣去海邊，能阻止別人「搭訕」；帕蒂聽完後也馬上「改變心意」表示，「那我真的該穿這件泳衣去海邊。」，2人互動非常有趣。

佩德羅的「惡作劇」被他的追蹤者大讚實在「太有創意」以及「太搞笑」，有人表示「我一直狂笑，真的笑到受不了」，也有人大力肯定帕蒂的「吐槽」，認為她的反應跟這場惡作劇一樣好笑。

佩德羅說服帕蒂她蒙上雙眼、試穿她的「新泳衣」，本來十分開心的帕蒂，拿下遮在眼睛上的圍巾後，不但直接尖叫問佩德羅「這是什麼？！」，還笑著表示，這件泳衣真的「讓人想吐」、「超恐怖」。（圖擷取自IGTV影片）

佩德羅的「惡作劇」被他的追蹤者大讚實在「太有創意」以及「太搞笑」，有人表示「我一直狂笑，真的笑到受不了」，也有人大力肯定帕蒂的「吐槽」，認為她的反應跟這場惡作劇一樣好笑。帕蒂比基尼照。（圖擷取自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法