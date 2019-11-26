為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

泰國野鹿陳屍國家公園 胃裡挖出7公斤塑膠垃圾

2019-11-26 22:44:03
泰國一隻10歲野鹿陳屍國家公園。（法新社）

泰國一隻10歲野鹿陳屍國家公園。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一隻10歲野鹿陳屍國家公園，園方解剖後發現，這隻鹿生前吞下重達7公斤的塑膠袋和其他垃圾。

《法新社》報導，泰國是全球最大的塑膠製品消費國之一，平均每人每年使用高達3000個一次性塑膠袋，用於包裝街頭小吃、外帶咖啡或食品雜貨等。

但民眾使用完塑膠製品後經常亂丟，被海龜和儒艮等吃下肚，導致這些海洋動物因窒息等原因身亡。現在，這些塑膠垃圾正危害泰國陸地動物。

官員表示，這隻10歲野鹿被發現命喪楠府（Nan）的坤沙坦國家公園（Khun Sathan National Park），屍檢發現這隻野鹿「胃裡有大量塑膠袋，這是導致牠死亡的原因之一。」

園方解剖後發現，這隻鹿生前吞下重達7公斤的塑膠袋和其他垃圾。（法新社）

園方解剖後發現，這隻鹿生前吞下重達7公斤的塑膠袋和其他垃圾。（法新社）

根據園方提供的照片，這些塑膠垃圾包括裝有咖啡渣的袋子、速食麵包裝袋、垃圾袋、毛巾和內衣褲。

今年8月，泰國知名「美人魚」儒艮瑪麗姆（Mariam）因為吃進塑膠而喪命，引發泰國公眾對去塑化問題的討論。

國家公園保護區主任Kriangsak Thanompun表示，野鹿喪命是「另一起悲劇...這顯示我們必須認真看待並減少一次性塑膠」，他呼籲大眾改用「對自然有益的產品」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
慘！泰國著名「美人魚」 吃下塑膠喪命
2019-08-18 09:21

慘！泰國著名「美人魚」 吃下塑膠喪命
9頭奈良鹿吃掉塑膠袋身亡 胃中發現4.3公斤垃圾
2019-07-10 20:47

9頭奈良鹿吃掉塑膠袋身亡 胃中發現4.3公斤垃圾
健康走 愛長久

健康走 愛長久
鳳頭燕鷗卡塑膠垃圾無法進食 悲慘畫面引發震撼
2019-06-03 10:25

鳳頭燕鷗卡塑膠垃圾無法進食 悲慘畫面引發震撼
悲！小海豚擱淺傷重安樂死 胃裡發現塑膠袋與氣球
2019-04-28 09:30

悲！小海豚擱淺傷重安樂死 胃裡發現塑膠袋與氣球
信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛

信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播