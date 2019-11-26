泰國野鹿陳屍國家公園 胃裡挖出7公斤塑膠垃圾

2019-11-26 22:44:03

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一隻10歲野鹿陳屍國家公園，園方解剖後發現，這隻鹿生前吞下重達7公斤的塑膠袋和其他垃圾。

《法新社》報導，泰國是全球最大的塑膠製品消費國之一，平均每人每年使用高達3000個一次性塑膠袋，用於包裝街頭小吃、外帶咖啡或食品雜貨等。

但民眾使用完塑膠製品後經常亂丟，被海龜和儒艮等吃下肚，導致這些海洋動物因窒息等原因身亡。現在，這些塑膠垃圾正危害泰國陸地動物。

官員表示，這隻10歲野鹿被發現命喪楠府（Nan）的坤沙坦國家公園（Khun Sathan National Park），屍檢發現這隻野鹿「胃裡有大量塑膠袋，這是導致牠死亡的原因之一。」

根據園方提供的照片，這些塑膠垃圾包括裝有咖啡渣的袋子、速食麵包裝袋、垃圾袋、毛巾和內衣褲。

今年8月，泰國知名「美人魚」儒艮瑪麗姆（Mariam）因為吃進塑膠而喪命，引發泰國公眾對去塑化問題的討論。

國家公園保護區主任Kriangsak Thanompun表示，野鹿喪命是「另一起悲劇...這顯示我們必須認真看待並減少一次性塑膠」，他呼籲大眾改用「對自然有益的產品」。

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