中國發射北斗導航衛星 卻傳火箭殘骸撞毀民宅

2019-11-26 17:40:29

〔即時新聞/綜合報導〕中國西昌衛星發射中心23日上午8點55分用長征三號乙運載火箭,發射第50、51顆北斗導航衛星,歷時3個多小時飛行時間,衛星順利進入預定軌道。然而,近來卻有一段火箭殘骸撞毀民宅影片在網路上瘋傳,引起網友熱議。

根據廈門網報導,長征三號乙運載火箭以「一箭雙星」的方式方式,成功發射第50、51顆北斗導航衛星,2顆衛星均屬中圓地球軌道衛星,是中國目前在建的北斗三號系統的組網衛星。歷經3小時多飛行時間,終順利進入預定軌道。

請繼續往下閱讀...

不過,同天下午便有一段火箭殘骸砸毀民宅的影片在網路上瘋傳,引發網友熱議。畫面可見,民宅屋頂破了大洞,且因失火而不斷冒出陣陣白煙,屋頂也被燒到焦黑。有網友就表示,「第一次聽說這種狀況,好危險啊」,也有網友表示「恭喜這一家了....火箭脫貧」。

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk