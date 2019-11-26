中國發射北斗導航衛星 卻傳火箭殘骸撞毀民宅

中國長征三號乙火箭成功發射北斗導航衛星，卻驚傳火箭殘骸撞毀民宅。（圖擷取自微博）

2019-11-26 17:40:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國西昌衛星發射中心23日上午8點55分用長征三號乙運載火箭，發射第50、51顆北斗導航衛星，歷時3個多小時飛行時間，衛星順利進入預定軌道。然而，近來卻有一段火箭殘骸撞毀民宅影片在網路上瘋傳，引起網友熱議。

根據廈門網報導，長征三號乙運載火箭以「一箭雙星」的方式方式，成功發射第50、51顆北斗導航衛星，2顆衛星均屬中圓地球軌道衛星，是中國目前在建的北斗三號系統的組網衛星。歷經3小時多飛行時間，終順利進入預定軌道。

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不過，同天下午便有一段火箭殘骸砸毀民宅的影片在網路上瘋傳，引發網友熱議。畫面可見，民宅屋頂破了大洞，且因失火而不斷冒出陣陣白煙，屋頂也被燒到焦黑。有網友就表示，「第一次聽說這種狀況，好危險啊」，也有網友表示「恭喜這一家了....火箭脫貧」。

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk — Andrew Jones （@AJ_FI） 2019年11月23日

這段火箭殘骸撞毀民宅影片在網路上瘋傳，引起網友熱議。（圖擷取自微博）

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