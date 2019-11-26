東京米其林2家三星名店落榜 壽司之神因「這要求」不玩了

具代表性的3星壽司店「數寄屋橋次郎」（すきやばし次郎）、「齋藤壽司」（鮨さいとう）驚傳未列入《東京米其林》2020年榜單，圖為「數寄屋橋次郎」主理人小野二郎。（圖擷取自すきやばし次郎網站）

2019-11-26 15:07:39

〔即時新聞／綜合報導〕《東京米其林》即將在今（26日）下午公布2020年入選名單。然而，根據週刊報導，頒獎前夕卻驚傳2家最具代表性的3星壽司店「數寄屋橋次郎」（すきやばし次郎）、「齋藤壽司」（鮨さいとう）未列入名單，據悉是因店家「位置太難訂」不符米其林指南規定才未入榜。

根據《鏡周刊》報導，米其林指南2007年進軍日本時，由小野二郎主理的銀座壽司老店「數寄屋橋次郎」顛覆米其林3星客觀標準，成功奪榜，且連續12年摘下3星紀錄。

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另家從赤坂自行車會館角落崛起的「齋藤壽司」則連續11年摘下3星，成為全世界最小也最難訂位的壽司店。主理人齋藤孝司功夫了得，並展店插旗香港四季酒店，也奪下2星佳績，素有新一代壽司天王美譽。

不過，就在《東京米其林》即將公布2020年入選名單前夕，2家壽司名店卻驚傳缺席。據悉是因「太難訂位」，有消息指出，米其林指南曾與小野、齊藤溝通，希望從今年開始能開放位置讓一般人都能訂位，否則可能無法列入榜內。

對此，由於「齊藤壽司」的會員制已行之有年，他便果斷回絕這項提議，且有熟客詢問時，也直接表示今年確實沒收到米其林邀請函。「數寄屋橋次郎」則在過去曾開放每月1日來店排隊預約位置，卻發生有客人插隊，造成糾紛影響營業，因此在3年前放棄訂位模式，改以熟客限定或5星級飯店禮賓司代訂，高齡94歲的小野二郎同樣拒絕米其林要求，將中斷12年連霸3星的傳奇紀錄。

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