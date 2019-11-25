何君堯落選網路讚聲一片！ 「有請小鳳姐」典故原來是這

香港建制派的現任立法會議員何君堯（見圖）挑戰連任失利，在屯門樂翠選區輸給民主黨的盧俊宇，讓許多網友灌爆何粉專狂恭喜，更狂喊「有請小鳳姐」。（法新社）

2019-11-25 23:11:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港24日舉行區議會選舉，香港建制派的現任立法會議員何君堯挑戰連任失利，在屯門樂翠選區輸給民主黨的盧俊宇，讓許多網友灌爆何粉專狂恭喜，更狂喊「有請小鳳姐」。而「有請小鳳姐」一詞的典故，其實是來自於本名徐鄖書的香港歌手徐小鳳所唱的「喜氣洋洋」。

現任立法會議員何君堯在此次區議會選舉中失利，網友一片叫好，紛紛在網路留言以及上街，道賀何君堯「恭喜」，而其中香港網友常講的「有請小鳳姐」、「出場啦小鳳姐」，其實是來自於香港歌手徐小鳳所唱的「喜氣洋洋」。

請繼續往下閱讀...

作家顏擇雅道出「有請小鳳姐」的典故，提到前民建聯副主席劉江華在2012年的立法會選舉中落敗，有民眾到他的競選總部前面播放這首「喜氣洋洋」，在此之後「只要討厭的人落選，香港網路就會出現很多『有請小鳳姐』」

本名徐鄖書的香港歌手徐小鳳，也被許多香港民眾稱之為「小鳳姐」，1979年出版「喜氣洋洋」，該首歌曲改編自日本唱作歌手五輪真弓的「戀愛ともだち」。五輪真弓在當時歌曲紅遍東南亞，有許多香港歌手都喜歡翻唱她的歌曲。

顏擇雅臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法