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稱雷射筆嚴重威脅港警安全 16歲少年被判入更生中心

一名16歲的少年被港警搜出改裝雨傘、登山杖以及雷射筆而遭逮捕，事後被控「有意圖管有攻擊性武器罪」及「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，今（25）日被判入更生中心，並無法在等候上訴期間進行保釋。（法新社）

一名16歲的少年被港警搜出改裝雨傘、登山杖以及雷射筆而遭逮捕，事後被控「有意圖管有攻擊性武器罪」及「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，今（25）日被判入更生中心，並無法在等候上訴期間進行保釋。（法新社）

2019-11-25 22:36:36

〔即時新聞／綜合報導〕9月21日香港人發起的「光復屯門公園」遊行中，一名16歲的少年被港警搜出改裝雨傘、登山杖以及雷射筆而遭逮捕，事後被控「有意圖管有攻擊性武器罪」及「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，今（25）日被判入更生中心，並無法在等候上訴期間進行保釋。

綜合港媒報導，年僅16歲的香港少年在遊行中被港警搜出改裝雨傘、登山杖以及雷射筆，事後被控「管有適合作非法用途的工具罪」及「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，法官於裁決前修正指控罪名，將「管有適合作非法用途的工具罪」改為「有意圖管有攻擊性武器罪」，並裁定該少年兩罪名成立。

該名少年被捕後就還押至今，他今天帶著平頭被押到西九龍裁判法院少年法庭。辯方律師趙嘉銘指出，少年已經被扣押超過兩個月，若判入更生中心會錯過本年度學期。但裁判官蘇惠德認為該少年表達訴求的方式必須合法，若任何人在示威、集會中持有攻擊性武器，將嚴重威脅前線執法人員安全、社會秩序，因此判處阻嚇性刑罰，希望更生中心的系統式訓練能幫助該少年改過自新。

辯方律師趙嘉銘表示在判刑過後，將就刑期內容進行上訴，並申請少年在等候上訴期間進行保釋，但裁判官蘇惠德隨即駁回，並再度強調被告少年應在合法且和平的情況下表達自己的訴求。

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