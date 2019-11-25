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民主剛果小型客機墜住宅區 增為至少27死

2019-11-25 00:22:02

〔中央社〕剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部城市果馬今天有一架小型客機墜毀住宅區，救援人員表示，這起空難至少造成27人喪生，包括地面上多名居民。

民主剛果北基伍省（North Kivu）省長卡西維塔（Carly Nzanzu Kasivita）的辦公室發布聲明說，這架螺旋槳客機由忙碌蜜蜂航空公司（Busy Bee）營運，原定由果馬（Goma）飛往北方約250公里的貝尼市（Beni），但在起飛後不久墜毀。

忙碌蜜蜂公司說，這架19人座的多尼爾228-200型（Dornier 228-200）飛機上有16位乘客和2位機組員。

這起空難因何發生目前還不清楚。

果馬各救援機構協調人員馬昆迪（Joseph Makundi）告訴路透社，已由飛機殘骸下找到27具遺體，包括被墜落殘骸砸死的幾位居民。

目擊者梅達（Djemo Medar）說：「當時我和家人在一家餐廳裡，我看到這架飛機在空中打轉三次，冒出很多煙。後來我們就看到飛機墜落在這棟房子。」

他又說：「我們認識機長，他名叫狄迪耶（Didier）。他大喊：『救我，救我！』但我們無法救他，因為火勢很大。」

梅達表示，警方逮捕了一名想在殘骸中偷竊現金的男子，並且開槍警告，驅散已開始劫掠的民眾。

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