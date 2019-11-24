酸爆！香港選舉 網友狂罵「中共伸髒手作票」

24日是香港區議會選舉日，然而傳出有港人「被投票」，明明還沒投票，卻已先被冒用身分投票。圖為選務人員作業中。（美聯社）

2019-11-25 00:25:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會24日選舉，然而傳出有港人「被投票」，明明還沒投票，卻已先被冒用身分投票。有網友轉傳相關新聞報導至批踢踢，引爆網友灌爆狂罵選舉不公。然而，中國共產黨在被網友怒罵之餘，竟連國民黨也意外遭狂酸，躺著也「中槍」。

綜合港媒報導，香港沙田廣源邨市民吳女士到投票站準備登記投票時，驚訝發現自己的身分證已遭人冒用登記。對此，投票站主任收到吳女士的投訴後表示，可能是票站職員核對身分時出錯，或有人冒充身分。

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投票站主任解釋，吳女士依然能投票，但該票不會被算在有效票數之內，吳女士的選票上會被蓋上「Tendered」（重複投票）的印章註記為無效票，而早前已投的票將被視為有效票。

有網友將相關新聞貼在批踢踢 上，貼文一出，網友紛紛留言，「哇，超強，無恥到極點」、「中國式投票」、「這很中國」、「相信共產黨會乖乖給你投票才奇怪好嗎」、「沒阻止投票表示已經做好萬全的作弊準備了」、「早先投的是有效票，吳女的還是能投但無效，那還投個屁」、「可以投但無效，是給體驗喔？？」、「說不定死人身分證都被盜用」。

然而，卻有不少網友留言表示，「這不稀奇，我們這邊的早就玩過」、「這個XX黨以前是不是幹過？」、「選舉停個電，票箱整個都不一樣了呢！」、「類似早期台灣作票方式」、「勾冥洞都直接換票匭的」、「停電、換票匭、整箱票倒掉、開票時亂喊」、「沒搞停電484算很進步了XD」、「總投票數>總投票人口，台灣真實上演過」。

不少網友大開嘲諷，「國共果真一家親」、「PRC少數要跟KMT學習的」、「kmt領先至少50年耶」、「國民黨早就玩過了，中共可以加油點嗎」。

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