共諜爆滲透港、台細節 指中國創新總裁是中共情報頭子

澳洲多家主流媒體23日報導一則爆炸性消息，一名中國間諜王立強向澳洲投誠，透露北京對台灣大選進行滲透，為使台灣失去主權，讓中共取代中華民國。（彭博社）

2019-11-23 19:02:53

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲多家主流媒體今（23日）報導，一名中國間諜王立強向澳洲投誠，透露北京不僅干預台灣2018年地方選舉，還試圖插手2020年總統大選，還透露曾透過中國創新投資有限公司（CIIL），滲透台灣的媒體、宮廟和基層組織。他更爆料，中國創投總裁、首席執行長向心，也是一個在港的中共高級特務。

根據《雪梨晨峰報》報導，王立強表示，他曾透過中國創新投資有限公司（CIIL）滲透台灣的媒體、宮廟和基層組織，並幫助中國情報組織建立一支「網軍」，主要成員為大學生，對政治問題進行「轉移視線」，以幫助特定候選人。在台灣有許多機構都是CIIL所收購或資助的，CIIL還投資了台灣的媒體公司，並與台灣某些特定電視台進行秘密結盟，從而可控制與審查新聞。

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「CIIL事實上是中國人民解放軍開展政治、經濟間諜活動的前線。」王立強透露，CIIL是多家中國特務機構與共產黨員潛伏的前線公司，它由解放軍總參謀部創建，執行政治及經濟情報工作。「中國創新投資有限公司總裁、首席執行長向心，也是一個高級特務」。

報導指出，CIIL是2002年2月7日於開曼群島設立的投資公司，目前在香港上市，王立強在香港的掩護身分即為CIIL員工，通過親中國共產黨特工滲透到所有香港的大學和媒體中，對抗當地的民主運動。《雪梨晨鋒報》調查，該公司與中國軍事武器公司「中國北方工業公司 （Norinco）」關係密切。

報導提到，向心今年54歲，是包括「中國創新」與「中國趨勢」在內的超過10家香港公司持有人或主管，部份公司與其妻龔青共同持有，而其妻在2個與政府相關的機構佔有席位，其中一個機構是解放軍的軍事情報機關。

向心接受《紐約時報》訪問回應表示，「我不認識王立強」。

向中國投誠的中國間諜王立強稱，中國創新董事會主席及首席執行官向心，是一個在港的中共高級特務。圖為中國創新投資有限公司的辦公室大樓外觀。（美聯社）

中國創新投資有限公司的辦公室外觀。（美聯社）

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