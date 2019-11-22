看看美國... 英執政黨大老籲給港人公民權 反對黨納政綱

「英國國民（海外）護照」為一種旅行文件，英國在1997年7月1日香港主權移交中國之前，開放給香港人申請，此資格為持有人終身有效，但是無法繼承，而且沒有在英國居留和工作的權利。（資料照）

2019-11-22 23:26:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會2院火速通過「香港人權與民主法案」、送交總統川普簽署，展現力挺香港民主抗爭後，包括英國執政黨保守黨前黨魁在內的數名國會議員21日致函面臨12月提前大選政權保衛戰的首相強森，呼籲給予持有「英國國民（海外）護照」（BNO）的港人正式公民身分。

「英國國民（海外）護照」為一種旅行文件，英國在1997年7月1日香港主權移交中國之前，開放給香港人申請，此資格為持有人終身有效，但是無法繼承，而且沒有在英國居留和工作的權利。

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保守黨元老、曾於1980年代領導該黨的上議院議員泰比（Norman Tebbit）等8名議員21日致函強森，指BNO對公民身分的限制是「歷史錯誤」，提升持有BNO護照的港人公民權，「不但能矯正歷史錯誤，也能在此敏感時刻支持這些在香港的英國國民」，「希望閣下大膽採取行動，及時做此重大決定」。

因脫歐僵局而將提前於12月12日舉行的英國大選，以及美國國會通過支持香港民主法案，都在香港「反送中」抗爭議題上為強森帶來新的壓力。目前為止，強森在選戰中一直避談香港問題；外交大臣拉布9月間曾談及此事，表示由於擔心破壞中英聯合聲明，「目前」排除改變BNO護照地位。

相比之下，在野黨「自由民主黨」在競選政綱中就聲明，會重新開放BNO申請，「給予所有持有者居留權」，該黨對外政策事務發言人巫瑪納（Chuka Umanna）20日撰文，「香港人民不是無理要求，他們只是請求維持中英聯合聲明所訂承諾」，「保守黨在香港人民最需要的時刻令他們失望」。

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