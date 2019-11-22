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慘！老兵在公寓內死亡3年 現在才被發現...

美國德州達拉斯郡迪索托51歲退伍軍人在賃居的公寓內死亡3年之久，竟然沒有人知道，直到現在才被發現。迪索托警方示意圖。（圖擷自DeSoto Police Department臉書）

美國德州達拉斯郡迪索托51歲退伍軍人在賃居的公寓內死亡3年之久，竟然沒有人知道，直到現在才被發現。迪索托警方示意圖。（圖擷自DeSoto Police Department臉書）

2019-11-22 14:39:40

〔即時新聞／綜合報導〕太悲慘了！美國德州達拉斯郡迪索托（DeSoto）海軍退伍軍人懷特（Ronald Wayne White），在賃居的公寓內死亡3年之久竟然沒人知道，直到現在才被發現。

《紐約郵報》報導，公寓大樓的職員上星期檢查了一直沒在用水的房間，這才看到懷特陳屍在廚房地板上。警探舒爾特（Pete Schulte）透露，出勤員警進入現場時，很明顯就能看得出來懷特死亡已久。

警方透露，現年51歲的懷特透過銀行帳戶自動匯款來繳交租金，當他過世時，公寓內所有的窗戶都是密封的，屋內有一些開藥日期為2016年的糖尿病藥物。按照現場的狀況看來，此案應沒有牽涉到任何犯罪行為。

親屬被通知懷特已經死亡後，顯德相當震驚。母親史蒂文絲（Doris Stevens）說，「我的兒子怎麼會在那間公寓裡死了而沒人知道呢？」

史蒂文絲表示，她在2017年4月懷特生日當天無法聯繫到他時，就感到十分擔憂，但她並不知道兒子住進了這間新公寓，而在舊住所也完全沒發現任何線索可以得知懷特的下落。

史蒂文絲指出，警方當時拒絕調查懷特失蹤案，理由是他是一個有旅行計畫的成年人，「這些年來我都在受苦，因為根本沒人要幫忙找他。」

雖然史蒂文絲證實兒子的確患有糖尿病，但目前還無法確定期確切死因，將擇日進行毒理學檢驗以釐清背後的真相。

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