菲航班機「引擎冒火」！ 緊急返航洛杉磯迫降

2019-11-22 11:24:01

〔即時新聞/綜合報導〕原先預計由美國洛杉磯飛往菲律賓馬尼拉的菲律賓航空(Philippine Airlines)PR113號班機,起飛後引擎突然冒出火焰,緊急返航洛杉磯國際機場並成功迫降,所幸並未傳出傷亡消息。

綜合外媒報導,這架菲律賓航空的波音777客機,當地時間21日上午11時許自洛杉磯國際機場起飛後不久,右側引擎突然冒出火焰。機師表示機上有緊急狀況,可能是機械問題,並請求返航洛杉磯。

該班機在中午時分成功迫降於洛杉磯國際機場,機上347名乘客大多受到驚嚇,但並未傳出傷亡消息。有多名乘客指出,飛機起飛當下就曾聽到爆炸聲響,隨後飛機右側的引擎就爆炸並且冒火。

菲律賓航空發言人Cielo Villaluna表示,航空公司正在協助受影響的旅客安排後續航班及住宿事項。發言人同時指出,事發班機將停飛3日接受調查。

Video taken by Dennis Baluyot, a passenger on the #PhilippineAirlines flight that had to return to LAX, shows flames shooting out of the engine shortly after takeoff. @ABCWorldNews @ABC pic.twitter.com/ery8QjhbJW