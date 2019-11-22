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菲航班機「引擎冒火」！ 緊急返航洛杉磯迫降

一架菲律賓航空班機起飛後不久，右側引擎冒出火花，所幸成功迫降，無人傷亡。圖為菲律賓航空班機（前）示意圖，與新聞內容無關。（法新社）

一架菲律賓航空班機起飛後不久，右側引擎冒出火花，所幸成功迫降，無人傷亡。圖為菲律賓航空班機（前）示意圖，與新聞內容無關。（法新社）

2019-11-22 11:24:01

〔即時新聞／綜合報導〕原先預計由美國洛杉磯飛往菲律賓馬尼拉的菲律賓航空（Philippine Airlines）PR113號班機，起飛後引擎突然冒出火焰，緊急返航洛杉磯國際機場並成功迫降，所幸並未傳出傷亡消息。

綜合外媒報導，這架菲律賓航空的波音777客機，當地時間21日上午11時許自洛杉磯國際機場起飛後不久，右側引擎突然冒出火焰。機師表示機上有緊急狀況，可能是機械問題，並請求返航洛杉磯。

該班機在中午時分成功迫降於洛杉磯國際機場，機上347名乘客大多受到驚嚇，但並未傳出傷亡消息。有多名乘客指出，飛機起飛當下就曾聽到爆炸聲響，隨後飛機右側的引擎就爆炸並且冒火。

菲律賓航空發言人Cielo Villaluna表示，航空公司正在協助受影響的旅客安排後續航班及住宿事項。發言人同時指出，事發班機將停飛3日接受調查。

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