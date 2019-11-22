流浪女乞討1塊錢想買麵包 男子稱自衛竟連開2槍殺死她

巴西1女子流浪街頭，向路人乞討1塊錢，竟遭男子連開2槍擊斃。（圖擷取自@EstadaoSaoPaulo推特）

2019-11-22 12:48:53

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro）16日一名流浪女子向路邊一位男子乞討1巴西雷亞爾（BRL）（約7元新台幣）以買麵包果腹，不料男子竟朝流浪女子開槍，隨即快步離開現場，留下女子流血倒臥路中，據悉女子送醫後宣告不治。

綜合外媒報導，31歲女子琪妲（Zilda Henrique dos Santos Leandro）流浪街頭，她走向當時路過的男子卡斯楚（Aderbal Ramos de Castro）向他乞討7塊錢，一開始卡斯楚無視他並遠離琪妲，不過琪妲選擇追上前繼續祈求，此時卡斯楚竟從腰間掏出一把手槍並朝她連開2槍，卡斯楚隨後快步離去，獨留琪妲流血倒臥路中。

請繼續往下閱讀...

一名目擊整起事件的女子，試圖攔下行經車輛幫忙搶救琪妲，不過卻沒有一輛汽車停下，一段時間後琪妲才抵達醫院，據悉她到院急救後宣告不治身亡。卡斯楚事後被警方逮捕，他的律師聲稱卡斯楚擁有一家餐廳，當時正準備去開店，他認為琪妲會搶劫他，為了自衛才朝她開槍。

Uma moradora de rua foi morta a tiros no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, depois de pedir esmola de R$ 1 a um homem: https://t.co/1Ztooi2pyh



O crime foi registrado por câmeras de segurança.



ATENÇÃO: AS IMAGENS A SEGUIR SÃO FORTES



Veja o vídeo: pic.twitter.com/cnNnAzhaId — Metrópole Estadão （@EstadaoSaoPaulo） 2019年11月20日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法