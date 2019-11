流浪女乞討1塊錢想買麵包 男子稱自衛竟連開2槍殺死她

2019-11-22 12:48:53

〔即時新聞/綜合報導〕巴西里約熱內盧(Rio De Janeiro)16日一名流浪女子向路邊一位男子乞討1巴西雷亞爾(BRL)(約7元新台幣)以買麵包果腹,不料男子竟朝流浪女子開槍,隨即快步離開現場,留下女子流血倒臥路中,據悉女子送醫後宣告不治。

綜合外媒報導,31歲女子琪妲(Zilda Henrique dos Santos Leandro)流浪街頭,她走向當時路過的男子卡斯楚(Aderbal Ramos de Castro)向他乞討7塊錢,一開始卡斯楚無視他並遠離琪妲,不過琪妲選擇追上前繼續祈求,此時卡斯楚竟從腰間掏出一把手槍並朝她連開2槍,卡斯楚隨後快步離去,獨留琪妲流血倒臥路中。

一名目擊整起事件的女子,試圖攔下行經車輛幫忙搶救琪妲,不過卻沒有一輛汽車停下,一段時間後琪妲才抵達醫院,據悉她到院急救後宣告不治身亡。卡斯楚事後被警方逮捕,他的律師聲稱卡斯楚擁有一家餐廳,當時正準備去開店,他認為琪妲會搶劫他,為了自衛才朝她開槍。

Uma moradora de rua foi morta a tiros no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, depois de pedir esmola de R$ 1 a um homem: https://t.co/1Ztooi2pyh



O crime foi registrado por câmeras de segurança.



ATENÇÃO: AS IMAGENS A SEGUIR SÃO FORTES



Veja o vídeo: pic.twitter.com/cnNnAzhaId