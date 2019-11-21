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基隆與警駁火嫌 曾寄有毒物質與恐嚇信勒索宜蘭魚塭業者

警方在現場拉起封鎖線採證。（記者林嘉東攝）

警方在現場拉起封鎖線採證。（記者林嘉東攝）

2019-11-21 13:04:06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪警分局今日上午接獲線報，前往基隆追捕46歲陳姓男子，雙方一路追逐到中山區健民街時，陳男見逃不掉，竟開槍與警方駁火，雙方連開20多槍，最後陳男在車內自戕身亡；據了解，該犯嫌日前曾寄恐嚇信與含有毒物質的白色粉末給礁溪、宜蘭地區的4間養殖魚塭業者勒索，才會被警方鎖定。

據悉，礁溪警分局接獲線報鎖定陳男蹤跡，一早跑到基隆準備逮捕陳男。陳男情急之下開車衝進健民街的巷弄間。今日上午11點，陳男被警方前後包抄，見無路可走，為求逃跑機會，陳男隨即開槍與警方駁火。

員警見狀立即開槍反擊，陳男見員警打破自身車輛水箱，已無機可趁，隨即開槍朝頭部自戕。

據了解，陳男10月25日曾寄未署名的恐嚇信與含有有毒物質的白色粉末，給礁溪、宜蘭地區共4間養殖魚塭業者欲勒索30萬元不等，警方獲報不敢大意，因此才佈線追捕陳嫌。

據了解，陳嫌常在基隆地區活動，於恐嚇信上指出，因近期需要跑路費，缺錢花用，要求業者匯30萬元到恐嚇信上指定的人頭帳戶，否則將在魚塭放毒，警方獲報偵辦，依據人頭帳戶向上溯源追查，才鎖定陳嫌身分。

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