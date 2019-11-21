生命來自太空？ NASA報告︰科學家首度在隕石上發現核糖

月球表面隕石坑示意圖。（擷取自NASA）

2019-11-21 13:02:36

〔即時新聞／綜合報導〕作為外太空不請自來的拜訪者，人類對隕石的了解並不深，美國太空總署（NASA）公布一份最新研究報告，科學家在部分隕石中發現多種糖類化合物，後者是已知生命的關鍵組成物質，這次的發現可望協助人類解開生命起源這個大謎題。

隨著航太與相關尖端科技日益進步，科學家過去陸續在隕石中發現胺基酸與核鹼基等物質，前者可構成蛋白質，後者則是DNA與RNA的組成成分，但過去從未在隕石中發現糖類化合物，這對提出隕石帶來生命構成要素相關假說的科學家而言，一直是其論點的重大缺陷。

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然而，本月18日發表於《美國國家科學院院刊》的研究中，科學家在兩種富含碳元素的隕石中發現了微量的糖類化合物，其中包括核糖、阿拉伯糖與木糖。核糖是RNA（核糖核酸）的重要組成單位，在多數已知生命中扮演信使的角色，可從DNA（去氧核糖核酸）複製遺傳編碼，並將其傳遞細胞內類似工廠的核醣體中。

研究主要作者，日本東北大學副教授古川善博表示，這項發現為「地球生命要素來自太空」的假說提供了第一個直接證據，合理地解釋了地球上RNA的形成過程，並連帶使得生命起源相關假說更為完備。

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