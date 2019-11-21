外交官作證稱奉命行事 施壓烏克蘭調查川普政敵

2019-11-21 01:35:02

〔中央社〕美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭今天在彈劾調查聽證會中表示，總統川普明白下令外交官尋求與烏克蘭達成「交換條件」，讓烏克蘭調查川普政治對手以交換兩國領袖在白宮舉行高峰會。

國會眾議院繼續進行對川普的彈劾調查聽證會，關鍵證人桑德蘭（Gordon Sondland）在電視轉播的公開聽證中提出上述爆炸性證詞。他指出，他相信川普想施壓烏克蘭，調查川普在2020年大選競連任時的可能民主黨挑戰者拜登（Joe Biden）。

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桑德蘭在國會作證特別受到外界注意，因為這位飯店業大亨出身的大使曾是川普競選時的金主，原本是川普的盟友，如今卻詳細披露川普在烏克蘭醜聞中的種種作為，而這項爭議引發的彈劾行動可能威脅川普的總統大位。他在眾院情報委員會作證時說：「我們遵奉總統命令行事。」

國會的彈劾調查聚焦川普7月25日與烏克蘭新總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話，當時川普施壓要求對方進行兩項調查，包括調查他的政敵。桑德蘭表示，川普強迫美國外交官配合自己的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）推動相關工作。朱利安尼曾任紐約市長。

桑德蘭說，川普延後提議與澤倫斯基舉行高峰會，朱利安尼當時要求基輔當局公開宣布，將會調查民主黨籍前副總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）任職董事的公司。

朱利安尼也要求澤倫斯基調查一項普遍認為不可信的陰謀論，即烏克蘭曾在民主黨的伺服器植入證據，以栽贓俄羅斯干預2016年的美國總統大選。

桑德蘭說：「朱利安尼先生提出這些要求，是安排澤倫斯基總統訪問白宮的交換條件。」

他又說，關於白宮為何暫緩提供烏克蘭3億9100萬美元安全援助的問題，他「從未獲得清楚的答覆」，但他「後來認為」這也與川普要求進行的調查有關。

桑德蘭談及他和相關外交官的心情時表示：「我們並不想配合朱利安尼先生。明白說，我們只能順應情勢。我們都了解，如果我們不配合朱利安尼先生，將失去鞏固與烏克蘭關係的重要機會。因此我們遵奉總統命令行事。」

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