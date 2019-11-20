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加拿大鐵路大罷工 礦業主：再下去換我們裁員

加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway）」10年來首次罷工，高達3200名員工響應。（路透）

加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway）」10年來首次罷工，高達3200名員工響應。（路透）

2019-11-20 23:28:33

〔即時新聞／綜合報導〕「加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway，簡稱CN）」上週五決定裁員之後，引起工會巨大不滿，在談判未果後發起72小時罷工，高達3200名員工響應。

綜合媒體報導，加拿大規模最大鐵路業者「加拿大國家鐵路公司」10年來首度罷工，造成商品運輸中斷。加拿大國家鐵路公司為了縮減成本決定裁員，引發工會不滿。工人們表示，疲勞以及危險的工作環境令人擔憂，勞權問題必須改善。

雖然工會表示，3大城市多倫多、蒙特婁與溫哥華的通勤輸運將不受影響，但政府承受巨大壓力，各界呼籲總理杜魯道（Justin Trudeau）的加拿大自由黨（Liberal Party of Canada）政府介入。加拿大礦業及農產品高度仰賴鐵路運輸，這次罷工也令礦業主哀鴻遍野。

這次罷工對杜魯道政府來說十分棘手，大選才剛結束，國會席次未過半沒搞定，又因為建造新輸油管一事灰頭土臉。尚未穩住國會之時，杜魯道宣布12月5日才會讓國會開議，意即，在那之前國會無法要求工會立即復工。

加拿大礦業協會（Mining Association of Canada）總裁兼執行長格拉頓（Pierre Gratton）說：「罷工行動將導致鐵路運輸力大減，甚至歸零。或許短短幾天內，就會導致各礦場關閉、裁員數千人。」

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