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香港人反抗》救人！理大內仍有近百人 學生會批校方冷漠

港警圍攻香港理大已進入第5日，今（20）日傳出校內仍有近百人留守，其中3至4成是理大本校生，學生會批評校方至今未關心聞問。圖為在理工大學外遭拘捕的學生。（路透）

港警圍攻香港理大已進入第5日，今（20）日傳出校內仍有近百人留守，其中3至4成是理大本校生，學生會批評校方至今未關心聞問。圖為在理工大學外遭拘捕的學生。（路透）

2019-11-20 20:10:37

〔即時新聞／綜合報導〕港警圍攻香港理大已進入第5日，警方再度證實已逮捕900名離開校園的學生及示威人士，全數控以「暴動罪」嫌疑拘捕。然而，今（20）日傳出校內仍有近百人留守，其中3至4成是理大本校生，理大學生會長批評校方至今未關心聞問，校長滕錦光也僅透過媒體喊話，呼籲所有人離開。

綜合港媒報導，香港「反送中」大三罷行動，演變為校園攻防戰，港警繼12日攻入中大後，16日起包圍香港理工大學，封鎖校園所有出入口，並對校內所有人士控以「暴動罪」嫌疑。

昨（19）日起陸續有學生及示威者逃出校園遭拘捕，港警證實至今已逮捕近900人，其中約300名未成年人，全數皆以「暴動罪」嫌疑拘捕。

今日晚間香港理大學生會會長廖建鈞及理大校長滕錦光分別會見媒體，2人皆指出現在校內約有100人仍堅持留守，其中3至4成為理大本校生。

廖建鈞批評，校方至今未對學生有所接觸或探望，並指出理大學生報編委會有3名記者在17、18日於校內採訪完畢，離開校園時遭拘捕並控以暴動罪嫌移，現已獲保釋。

據悉，滕錦光僅在記者會上喊話，稱離開校園的過程是「安全」、「和平」、「公平」，呼籲校內示威者盡快離開，並稱與警方保持溝通，但未提及清場「死線」（期限）的問題。

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