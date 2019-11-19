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牛津蒙羞！保安竟試圖將非裔盲人學生拖出去

牛津大學辯論社的保安，竟抓住一名非裔盲人學生的腳踝試圖將他拖出去。（圖擷自「Best Of Compilations」YouTube）

牛津大學辯論社的保安，竟抓住一名非裔盲人學生的腳踝試圖將他拖出去。（圖擷自「Best Of Compilations」YouTube）

2019-11-19 11:44:37

〔即時新聞／綜合報導〕歷史悠久的牛津大學辯論社（Oxford Union）雖然非校方組織，但成員大多數都來自牛津，這個由菁英組成的社團近來舉行辯論會時，保安竟抓住一名非裔盲人學生的腳踝試圖將他拖出去，引起極大的爭議。

《CNN》報導，牛津大學非洲協會（OUAS）主席奧邦納（Nwamaka Ogbonna）透露，來自加納的盲人研究生阿扎馬蒂（Ebenezer Azamati）當天提早到場以保留席位，接著阿扎馬蒂就出去吃晚餐，怎知回來後就遇到了這種事情。

奧邦納表示，當時一名保安告訴阿扎馬蒂不能坐在他原本的座位上，因為這個地方人滿為患而且辯論即將開始，此時有好心與會者提供另一個座位，怎知阿扎馬蒂坐下時又被該名保安用力拉著腳踝差點就被拖走。

阿扎馬蒂奮力抵抗了一會兒，接著便由一位朋友將他安全地帶走。OUAS痛斥，發生在阿扎馬蒂身上的事情充滿了暴力、不公正、不人道而且相當可恥。

更令人瞠目結舌的是，牛津大學辯論社竟聲稱阿扎馬蒂做出暴力行為，至2020年5月為止都禁止他進入社團。幸好，16日的上訴聽證會過後，該禁令已被撤銷，辯論社主席麥克格拉斯（Brendan McGrath）也對阿扎馬蒂所遭受的恥辱親自道歉。

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